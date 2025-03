Dos semanas para dar pelotazos

A falta de una hora del comienzo del encuentro entre el Celta y la UD, todo el que viera el once inicial del conjunto amarillo pensó en que Diego Martínez había llevado a cabo una revolución total con tres cambios respecto al último partido disputado frente al Alavés. Álex Muñoz, Álex Suárez y el pichichi Sandro al banquillo para que McBurnie, Mika Mármol y Viti comenzaran el choque. Fabio Silva jugando de extremo diestro. Invitación a la reflexión de que el laboratorio del míster iba a guardar un as sobre la manga. Una llamada al optimismo que se tradujo en hastío durante 45 minutos al ver que el único plan que había era el de pegar pelotazos a la nada.

Encima, por si fuera poco la falta de ideario, a Alfon le dio por asestar un puñal en la escuadra amarilla en la que un Dinko Horkas notable poco pudo hacer. Si falta plan y encima el rival te abofetea jugando a medio gas, la cara de tonto que se le queda a la UD es todavía más incomprensible viendo como al reloj de arena del campeonato le queda por deslizar ocho granos hasta la jornada 38.

De alguna forma ese golazo de Alfon, que seguramente estará entre los mejores de la temporada, hizo reaccionar al cuerpo técnico de la UD. Se aparcaron las pesadillas de que si el Celta es un equipo que somete al rival, que si tira paredes por zonas interiores y se apostó por dar entrada a los mejores jugadores que hay entre las cuatro paredes de Barranco Seco.

Sandro entró en el terreno de juego y permitió romper el corsé de cinco defensas que había tejido Martínez en la primera parte con un Bajcetic que si se le fichó para dar salida de balón y criterio ante la previsión de que Kirian iba a tener que estar un tiempo parado, ahora no se entiende qué hace de tercer central.

Y Dario Essugo, por mucho que esté despistado el chico cometiendo errores impropios del jugador que lució en la primera parte del campeonato y que ha provocado que el Chelsea pague por él 22 millones de euros, está a años luz de lo que puede ofrecer José Campaña en un terreno de juego.

Solo con dos cambios –más el de Horkas por Cillessen de forma obligada–, Las Palmas cambió totalmente su actitud en la segunda parte. Tampoco es que fuera para tirar cohetes, pero al menos ya no estaba a la espera de lo que se le podía venir encima.

Llegó el gol del empate gracias a una jugada aislada en la que el talento de Moleiro y la astucia de Fabio Silva se conjugaron una vez más para dejar ver la luz hacia la esperanza en el futuro.

No hay que perder el enfoque de los segundos 45 minutos. Esos en los que también se echaron en falta que Januzaj tuviera mayor protagonismo que los escasos 9 últimos minutos que le dio el míster.

El talento del belga no se puede desperdiciar de tal manera y más sabiendo la fragilidad motivacional que le hace perder toda la calidad que tiene. Sin confianza no rinde y Adnan ha hecho más que méritos para que sea una pieza importante en este equipo falto de criterio y que no se entiende cómo se puede pegar una parte entera pegando pelotazos a las dos islas que formaban Oli y Fabio Silva.

Ahora no quedan dos semanas, sino cinco días para preparar el envite contra una Real Socieda que llegará cansada por la Copa del Rey contra el Madrid, hoy. A ver qué plan de juego se ve en Siete Palmas.

