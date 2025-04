Previa UD Las Palmas-Real Sociedad: El drama del siglo, victoria o explota la apocalipsis

Fútbol como antídoto al caos. Éxtasis a apocalipsis. Hoy habla la UD ante la Real Sociedad (13.00 horas, Movistar LaLiga). Se acabaron las excusas y la oratoria vacía. Más allá del folclore de la conjura del Casa Brito y de la visita de los ultras a Barranco Seco, que cuentan con el privilegio de personarse hasta el corazón del búnker pío pío, Martínez afronta la reválida definitiva. Once jornadas y 105 días sin ganar no los soporta nadie.

La victoria del Deportivo Alavés en Montilivi (0-1) deja la salvación a cuatro puntos, que son cinco con el gol average. En este 2025, el cuadro del estratega vigués contabiliza cero triunfos, cuatro empates, siete descalabros, diez goles y 21 en contra.

El Valencia CF, por su parte, tras su triunfo de ayer en el Bernabéu, acumula 22 unidades en año natural -18 más que los amarillos en el efecto Corberán-. Pero más allá de la pobredumbre, nadie sabe a qué juega la UD. Los volantazos de Martínez son innumerables: línea de cinco, línea de cuatro, un delantero en su favorito 4-3-3 o dos arietes.

El pulso del Abanca Balaídos es el fiel retrato de este equipo bipolar. Capaz de lo inaudito -de batir al Barça de Yamal, Pedri y Flick- a ser zarandeado por Alfon en Vigo. Viti y Stefan hicieron estragos hasta que luego llegaron los refuerzos.

Esta tarde, ante una Real en horas bajas y en plena recomposición, tras llevar al límite en la semis de Copa en el Bernabéu, no tendrá piedad. Se juega su billete europeo y la UD la dignidad. El once de Martínez es una incógnita. El grado de ambición debe ser elevado y no vale regalar la primera parte -como pasó ante el Alavés o Celta-. McBurnie y Fábio Silva hablan el mismo idioma y la capacidad incisiva de Moleiro carece de límites. Essugo y Javi Muñoz han fabricado la otra sociedad del caviar. Hay que buscar ecosistemas de gloria para resucitar.

Volver a ganar y liberarse del peso de la deshonra. La UD es el único equipo que no gana en estos últimos cuatro meses. ¿No hay para más? ¿Se tomarán medidas? ¿El crédito de Martínez es infinito? Se apagaron las incógnitas, el paso de la Real traerá consecuencias. Soñar o fallecer. La irrupción de Herzog es pura esperanza y Dinko Horkas reemplaza al malogrado Cillessen -arrollado por Borja Iglesias y que estará un mes fuera de combate-.

La segunda línea no cuenta para Martínez. Jugadores de enorme talento como Januzaj (cinco minutos en Vigo) son invisibles. Idéntico escenario que Fuster. No están ni se les espera en un proyecto que cuenta con más fichajes que victorias. Pero ya solo vale ganar. Como lo hizo el Alavés, como pregona Corberán. Martínez, que logró un seis de nueve de octubre a a diciembre en el milagro de los milagros, se la juega. Es pura lógica. Le toca al partenón de Gran Canaria dictar sentencia. Once guerreros contra la Real y por Cillessen. Parar a Kubo y congelar a Zubimendi. Apunten a Remiro y crucen la pasarela. Éxtasis o infierno. Que Dios se apiade de la UD.