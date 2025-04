López Ufarte fotografía a la UD Las Palmas: «Moleiro es mi debilidad y Pedri ya está al nivel de Iniesta»

Una Real en pleno ocaso, eliminada de la Copa y de la Liga Europa, se cita mañana con una UD anclada en la penumbra –105 días sin ganar–. ¿Quién vencerá? La furia del norte o el arte isleño.

La UD Las Palmas siempre le ha discutido la posesión a la Real Sociedad. Que el toque y toque está bien pero hay que saber dónde hacerlo. Si la pierdes en defensa, pues es gol. Las Palmas no merece estar en descenso, pero para mañana...Que gane el que mejor juegue. Sé que allí están muy necesitados.

López Ufarte, mundialista en España 1982, posa con la elástica con la Selección Nacional. / LA PROVINCIA / DLP

¿Detecta un final de ciclo en San Sebastián? Se marcha Olabe al Arsenal y hay indicios de la fuga de Zubimendi al Madrid. También se cuestiona a Imanol...

Después del final del partido ante el Madrid, creo que no. Este año se hicieron grandes cosas, se estuvo en puestos de Europa durante bastante tiempo y se cayó en semis de Copa. Y ahora, a falta de nueve jornadas, si no acabas en zona europea, parece que algo falla. Pero no soy yo el más indicado para comentarlo. Hay tiempo y luego los que tengan que decidir, ya sabrán a lo que atenerse.

López Ufarte, en Atocha, ante el Barça. / LA PROVINCIA / DLP

¿Qué espacio ocupa David Silva en la historia de la Real?

Es un grande. No solo por lo que hizo en la Real sino por su paso por el Manchester City o su carrera con España. He sido partidario de tener jugadores de ese corte de talento, siempre me gustaron. Mi preferido en estos últimos años ha sido Iniesta, pero incluyo a Silva en ese paquete. De ese perfil creativo también figura Kubo. Aunque está algo lejos. Silva daba gusto verlo, maravillaba en el campo. Cada vez que tocaba el balón, la jugada mejoraba. Creaba ocasiones y filtraba, era un jugador muy completo.

¿Y Pedri?

Ya está al nivel de Iniesta. Con el Barça ya me gustaba mucho pero tuvo mala suerte con las lesiones. Ahora vuelve a hacer cosas grandiosas, te enamora e impacta.

López Ufarte posa con la Copa de la Real del pasado 2020. / LP/DLP

En su primer partido ante la UD jugó en el Insular (1978) y perdió (2-0) con tantos de Brindisi de penalti y Morete.

Admiré a Brindisi. Le marqué a Carnevali [en dos ocasiones en sus 21 duelos contra los grancanarios de 1976 a 1988 con la Real y Atlético]. La UD jugaba muy bien, pero no fuera de casa. Decían que Atocha estaba embarrado, pero eso es una leyenda negra. A mí me gustaba el césped mojado, que el campo estuviese rápido. Era lo mejor para los jugadores habilidosos. Las Palmas se perdía en campos rápidos o embarrados y recuerdo que les ganamos (6-0). Pero cuidado, en el Estadio Insular era otro equipo y se transformaban. Daba gusto verlos jugar, gran manejo de balón. Paco Castellano era muy duro y un gran defensa. Luego en el Real Unión, como director deportivo, fiché a Javi Castellano [2010-11] y era muy bueno. A mí, el fútbol canario siempre me gustó. Es puro talento y descaro, ha evolucionado y no solo te muestra la habilidad sino fortaleza física y resistencia. El mejor ejemplo y embajador es Pedri, prototipo de esa cantera. Lo juega todo y no se queja, en un mundo en el que todos se quejan por el elevado número de partidos. Pedri corta, crea, roba balones...Yo hacía lo mismo, trataba de robar tirando de picaresca. Era pícaro.

Cromo de López Ufarte para el Mundial de 82. / LA PROVINCIA / DLP

¿Qué jugador de la actual UD le impresiona más en este curso irregular con Martínez?

Moleiro es mi debilidad, aunque tiene que seguir creciendo. Pero Las Palmas me gusta mucho y tienen más mimbres de gran nivel. Cuando empiezan a tocar el balón, te percatas de su valía. Y de mi época, no tengo dudas: Brindisi.

¿Y Morete?

Ése era un Satrústegui, de un perfil más goleador. Yo me quedo con los artistas. De Silva a Kubo.

López Ufarte (abajo, junto a Futre y Juan Carlos), en un once en Sarriá, para medirse en el Espanyol en la 87-88. / LA PROVINCIA / DLP

¿Y por qué la UD es penúltima?

Ahora tienes que ser práctico, debes asumir pocos riesgos y solo en la parte ofensiva. Y atrás, ser lo más contundente posible. El fútbol evoluciona y ahora un lateral sube y te remata el otro. ¡Joder! ¿Dónde se ha visto eso? Siempre digo que el defensa tiene que ser defensa. Todos copian lo moderno, lo último. La UD hace lo que puede y debe saber que en ocasiones no tiene a los jugadores precisos para jugar de una manera. Debes competir con tus herramientas. En la Real, no solo está Kubo sino Mikel Oyarzabal. Ha dado un salto importante y de esta manera hemos logrado suplir las ausencias de Mikel Merino [Arsenal] y Le Normand [Atlético de Madrid]. Se fueron dos piezas que aportaban mucho carácter y personalidad. Pero poco a poco, la Real se rehizo. Logró reinventarse. El cuadro de Imanol es práctico: defiende y ataca bien. No hay más. Desde el orden, luego figuran los atacantes que marcan la diferencia y eso es lo que tiene que hacer la UD para salvarse en estas nueve jornadas. Ser prácticos, portería a cero y luego ya marcarán con Fábio Silva, Januzaj, Sandro o Moleiro. Cuentan con jugadores de sobrada clase para hacerlo. Confío en que se salvarán.

Imagen icónica de López Ufarte, junto a Arconada. / LA PROVINCIA / DLP

McBurnie lleva seis asistencias y cero goles. Usted logró 127 dianas en la Real en 474 duelos. ¿Qué se puede hacer con el escocés?

Sí, es difícil y duro para los que se consideran goleadores ver el paso de los jornadas y no marcar. Pero tiene seis asistencias, es un dato que no conviene olvidar. A mí me gustaba más dar el balón que marcar. Ahora, a Lamine Yamal le piden que marque, que tiene que hacer diez o quince goles. ¡Pero si ya los da, qué más quieren! Es un jugador que marca las diferencias y es un puro espectáculo. La responsabilidad de marcar no es del delantero sino de todo el equipo. Hay que atacar y saber defender pero como conjunto. McBurnie será importante, si ha dado seis asistencias cumple de forma sobrada.

López Ufarte, en su etapa como jugador de la Real. / LA PROVINCIA / DLP

¿Le daría pena que bajase la UD a Segunda?

A mí sí, siempre me ha gustado ese tipo de fútbol plástico y creativo. Combinativo y de fortaleza. Las Palmas siempre ha presumido de buen juego y cantera. Ha sido su bandera durante gran parte de su historia, pero ya no vale con eso. Para jugar bien, hay que ser agresivos. Entendiendo el concepto de agresividad como concentración. Hay que entrar al balón de verdad y ese factor del juego, por la forma de ser del canario, pues te puede generar un déficit. Eso es lo que te lleva a estar en la parte baja.

Estampa de López Ufarte en su periplo en el Betis. / LA PROVINCIA / DLP

¿La UD puede copiar el modelo de la Real? Cantera y fichajes que marquen las diferencias. Pero acumular 17 contrataciones con mimbres que no juegan...

Sí, los de fuera deben marcar diferencias ya que no puedes cortar la trayectoria de un joven. Al canterano, le hace crecer ese grado de competencia. Fíjese en Zubimendi, Zubeldia...Salen, despuntan y les llega su oportunidad para ser importantes. No hay otra fórmula mágica y claro que se puede importar. De hecho, hay similitudes entre la Real y la UD.

¿Oyarzabal tiene el reconocimiento que merece? ¿No le pasa como a Silva, que al no jugar en un Barça o Madrid no gozó del trato mediático de su talento?

La repercusión de un Barça o Madrid es siempre mayor. Oyarzabal lleva varias temporadas a un gran nivel y eso que superó una grave lesión. Juega en la Selección y logró el tanto de la Eurocopa. En el País Vasco sí tiene reconocimiento. Y ahora en el resto del país, algo más. Le está llegando. Cuesta reconocer que hay jugadores de nivel en clubes pequeños.

Lo de su Real Sociedad de los ochenta bicampeona de Liga fue un hito de película. En tiempos de Mbappé y el fair play financiero suena a cuento romántico, a un sueño irrepetible.

Éramos todos de casa, de la cantera. Claro que fue irrepetible: dos títulos de Liga, una Supercopa y una Copa. Puedo decir que tengo cuatro títulos. Aquello fue muy meritorio, porque se logró con gente de la casa. Ahora la Real se abre al mercado y llegan extranjeros que también son apreciados por la grada. Pero nunca contarán con la posibilidad de ganar títulos con canteranos. Eso no se dará. Aunque aplaudo el modelo actual y no le quito mérito a fichar a Kubo, Kodro, Kovacevic...Al final son tan queridos como a uno de la casa. Tener más del 50% del equipo de tu cantera te hace sentirte orgulloso, cuentas con ese vínculo.

España, en febrero 1982, antes de medirse a Escocia con Arconada, Perico Alonso, Tendillo, Alexanco, Gordillo. Camacho, Tente Sánchez, Víctor, Saura, Satrústegui y López Ufarte. / LA PROVINCIA / DLP

La UD presume de ese ADN.

Pero no solo la UD, todos los equipos de Primera y Segunda deben respetar esa filosofía. Tener gente de la casa y refuerzos de calidad para luchar por objetivos.

¿Qué le parecen las quejas del Madrid sobre el VAR? A la UD le han birlado cinco puntos y no se quejado de forma oficiosa...el Madrid y el Barça no se pueden quejar nunca de los arbitrajes

Que el Madrid se queje del trato es lamentable. Se pueden equivocar un día, pero anteriormente lo hicieron 100 veces a favor. Por una que se equivocan se arma la mundial. Repito, me parece lamentable. El VAR ha venido para generar un fútbol más justo y en la toma de decisiones, falla. Me da rabia la interpretación. Pero defiendo el VAR, aunque si analizo una acción que perjudica a la Real lo digo sin forofismos. No me duelen prendas en reconocerlo. El forofismo no debe tener cabida a la hora de interpretar las jugadas.

López Ufarte, de rojiblanco. / LA PROVINCIA / DLP

¿Se vio jugando con Maradona en el Barça? El Pelusa solicitó su fichaje y se retrató con usted.

Existía el derecho de retención de por vida. Hace diez días, se cumplieron 40 años del decreto 1006 y la AFE me invitó para festejar la libertad que teníamos los jugadores para fichar por otro club. Es que antes tú fichabas por un club y te retenían de por vida, hasta que hicimos una huelga. Todos estuvimos al pie del cañón y logramos la Seguridad Social, que tampoco estaba incluida. Y el 1006 se instauró para abolir el derecho de retención. Maradona sí quiso llevarme, pero igual que el Madrid. Los grandes estuvieron muy tentados y se movilizaron. Pero claro, con el derecho de retención ni se planteaba. Me hice la foto con Maradona y ahí quedó. Seguí jugando en la Real, hasta que llegó el fin y te vas a otro club [Atlético y Real Betis] y fin. Es ley de vida.

López Ufarte, que colabora con la Cope y el Diario Vasco, en una imagen reciente. / LA PROVINCIA / DLP

¿Dónde hubiese sido más feliz: en el Barça o en el Madrid?

En la Real y luego en el Atlético y Betis. Dos clubes que en esos tiempos estaban en situaciones y contextos complicados.

¿Alguna anécdota con Jesús Gil y aquel Atlético de locura de la 87-88 con Futre, Alemao, Eusebio, Julio Salinas o Quique Setién? Comenzaron la temporada con Menotti y duró 29 partidos.

Con Gil hay muchas y otras que no se pueden contar. Cada lunes había una reunión. Gritaba ‘¡a mi despacho mañana!’. Pensabas que éste nos quiere dar una prima doble porque habíamos ganado. Pero no, nos quería despedir por no ganar de forma holgada. Te lo decía agrandado, con esa voz. Era un personaje. Y eso que fuimos terceros. Menotti hizo fuerza para llevarme, ya estuvo en el Barça en su día y también me quiso llevar. Le hice dos goles al Madrid en una victoria en el Bernabéu (0-4).

Un entrenador.

Ormaetxea fue el mejor. Sacaba el máximo rendimiento al plantel. Cada uno sabía a la perfección su misión. Y fuimos campeones. Imanol es un poco Ormaetxea.

Suscríbete para seguir leyendo