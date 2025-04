Diego Martínez, 12 partidos sin ganar con la UD Las Palmas y no piensa dimitir: "Aquí no se rinde nadie"

Diego Martínez al más puro estilo capitán del Titanic. Tiene pensado hundirse con el barco si hace falta. Después del duodécimo partido en el que la Unión Deportiva no consigue sumar tres puntos, el técnico gallego ni se le pasa por la cabeza dar un paso al costado e intentar que otro compañero pueda revertir una situación que ya empieza a ser agónica para intentar mantener la categoría. Después de encajar el 1-3 contra la Real Sociedad, no piensa dimitir: "Aquí no se rinde nadie", exclamó el técnico enrocado en su puesto.

Pocas palabras de autocrítica se atisban en el discurso de Martínez. La verborrea sin ofrecer una explicación futbolística a lo que le está pasando a Las Palmas continúa una semana más. Ya convence a muy pocos con sus ruedas de prensa, más allá de que lo que ocurre en el terreno de juego es responsabilidad de los jugadores. Como transmisor, pocos argumentos le ofrece a una afición que abandonó entre pitos al equipo a partir del minuto 80, harto de ver un partido más como no llega una victoria.

Las ocasiones

"Cuando no tienes acierto es muy difícil tener una victoria", fue la única frase que el entrenador trasladó con una pizca de reflexión interna. Eso sí, la justificación al marcador no sorprendió a nadie tampoco. "También es verdad que viendo las acciones es incomprensible que en la primera parte vayamos perdiendo 1-0 porque creo que tuvimos acciones muy claras. Recuerdo los dos mano a mano, uno de Fabio, otro de Oli, el larguero, la volea. Y en nuestra área, en los goles, han conseguido entrar muy fácil", indicó el vigués.

¿Siente el apoyo de la directiva? Hoy no es día para pensar en eso

Después de ver cómo volvía a perder un partido más en este nefasto 2025 para la UD, se le cuestionó sobre si tiene la confianza de la directiva a falta de ocho jornadas para que el campeonato concluya y la salvación ahora esté a cinco puntos de distancia. Algo que Martínez no quiso ni tratar. "Hoy no es el día, de verdad. Es que no. Creo que hoy no es día de pensar en eso. Estamos todos muy dolidos por el partido, por cómo ha sido. Pero, de verdad, lo que menos importa es un nombre propio", avanzó para continuar: "El equipo, el esfuerzo ha sido magnífico. Creo que hemos plantado cara y mirado a los ojos a uno de los mejores equipos de la liga. Pero, claro, evidentemente no es suficiente, y es normal, es normal. Pero, de verdad, que hoy no es día de nombres propios".

Finalmente le cayó la pregunta del millón. ¿Cómo se sale de esta situación? A lo que el entrenador respondió con una reflexión que se le puede aplicar a los 20 equipos de LaLiga EA Sports. "Trabajando duro, digiriendo este mal momento, las emociones, este veneno que todos tenemos dentro, digiriéndolo y creyendo en el equipo y en los jugadores. A partir de ahí, esa mentalidad, esa fuerza mental, es muy importante", nada que no sea intrínseco de la Unión Deportiva.

Con lo que concluyó con un mensaje esperanzador: "Hay que levantarse. Evidentemente, no hay que mirar a los lados, hay que mirarse a uno mismo, intentar mejorarnos, ser autocríticos, que lo somos, pero tampoco dañarnos la autoestima. Ahora todo está en negro, somos todos muy malos, y tienen una parte de razón en cuanto a que es verdad que hay cosas que no hacemos bien, pero por eso mismo hay que levantarse. Hay muchos ejemplos en el deporte: nadie te va a ayudar a salir del pozo. No es que estemos en el pozo, pero me refiero a este pozo de hoy, que es un día difícil, es un día muy cruel", sentenció.