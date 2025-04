El talante revanchista de Martínez: "Mi foto no es la de la última victoria ante el Atlético, es de la derrota y cuando nadie creía en la UD Las Palmas"

La contradicción de Diego Martínez. Cuando la UD Las Palmas encadena dos victorias y la conexión con la grada es brutal, el estratega vigués lanzó esta mañana una arenga a la prensa. Pide "unidad" y a la vez recuerda las críticas que sufrió el plantel en la secuencia de doce jornadas consecutivas sin ganar -los 111 días de la gran depresión-. Esta dinámica negativa, provocó la desbandada de miles de aficionados del Gran Canaria mientras sucumbían 1-3 ante la Real Sociedad.

"Me emocioné al ver la foto de la victoria [ante el Atlético]. Porque creo que vamos en el buen camino. Pero en la dificultad es cuando se ve a la gente. Mi foto es la de la derrota y cuando nadie cree en tí, pero nosotros sí. Valora la fe del presidente y esa es mi foto [...] Luchemos todos y hagámoslo unidos. Nos interesa tener un equipo en Primera", arengó.

Y puso el ejemplo de la raza de Álex Suárez o de Juanma Herzog con dos fotos icónicas. "Suárez se jugó la cabeza y la piel en una acción [para rebañar un balón a Gallagher] ante el Atlético. También tengo otra de Herzog ante el Betis. "Ese compromiso de todos hará que logremos el objetivo".

Martínez debe tumbar mañana al Athletic en San Mamés (18.00 horas) sin Fábio Silva ni Javi Muñoz. En sus ocho victorias anteriores, esta dupla sempre ha estado presente. "Fabio está recuperándose. Los demás también están con molestias. Hay poco tiempo de recuperación, pero tenemos que acostumbrarnos a este tipo de semanas porque pronto tendremos tres partidos. En las jornadas más decisivas de la temporada hay tres partidos en una semana. Necesitamos de todos (...) Para frenar al Athletic nos exigiremos al máximo como equipo, para dar la mejor versión individual y colectiva. Hay muchas claves, que no son tan fáciles. Es realmente difícil describir a un equipo tan fuerte y con tantos recursos. Nos demandará muchas cosas en el partido, sobre todo el acierto y firmeza. Son partidos de máximo nivel y complejidad. Es un equipo que con su público tiene un ritmo muy alto. Siempre, en todos los encuentros, hay momentos que sabemos que sufriremos. Hay que estar preparados para resistir".

Sobre la aparición del Girona en esa cruzada para evitar el descenso, no quiere distracciones. "Tenemos que hacer nuestro camino. Para tener opciones hemos tenido que hacer 32 puntos. No nos fijamos en los demás. No nos distraigamos y miremos a los lados. No podemos venirnos arriba cuando las cosas salen bien, ni flagelarnos cuando salen mal. Insisto en estos conceptos para los últimos seis partidos".

Una UD poliédrica

Sobre el estilo, admite un sello de múltiples "registros". "Veo todo en positivo, porque creo en los jugadores y en el equipo (...) Hemos tenido buen fútbol en partes de los encuentros recientes y fuimos un conjunto muy organizado. Me quedo con las dos cosas. Ser un equipo completo tiene que ver con eso; con registros distintos”.

Es la UD de los mil dibujos. "El equipo es un todo, que afortunadamente maneja diferentes registros. También ha manejado diferentes estructuras, que hace más rico a los equipos. Tenemos diferentes recursos y siempre barajamos cada partido como un todo. Podemos empezar de una manera y luego cambiar".

Admira el sello de Valverde y califica de "impresionante" su trabajo al frente del Athletic. "Vamos a uno de los estadios más especiales. El Athletic es un rival que aprieta muchísimo, con un gran ritmo durante toda la temporada, que en todos los partidos atosiga al adversario. Debemos tener precisión y pausa, también correr mucho. Pero sobre todo mantener la personalidad y confianza en lo que necesitaremos (...) Tiene un entrenador como Ernesto Valverde, al que admiro. Espero todos los ingredientes para un gran partido". Se detuvo en la figura del preparador del Athletic: "Lo admiro mucho, porque es difícil lo que hace cada año.Hace lo increíble desde la sencillez. Lo del Athletic con Valverde es impresionante".

Viento a favor

Pone el acento en el punto de motivación y atención. "No es cuestión física; anímicamente es mejor cuando ganas. El nivel de atención del equipo ante el Atlético fue tan alto para poder responder al desgaste fue muchísimo en cada duelo o acción. El partido que viene va por ahí, el que demandará el Athletic. El equipo está preparado ante un gran encuentro, con la confianza y creemos en nuestras posibilidades". Y demanda perspectiva al entorno: "No nos ayuda centrarnos en lo negativo o en lo positivo. Ni hace dos semanas estábamos descendidos ni ahora salvados. Estamos más felices después de la victoria. La estabilidad y la concentración es lo más importante. Veo al equipo concentrado, sabe que van a pasar muchas cosas. El pasado no te ayuda a ganar; lo único que debemos hacer es centrarnos en el presente".

Y recalca que hay que valorar más lo que hace la UD Las Palmas -lo dice tras ganar dos partidos consecutivos-. "Lo triste de esto es que tenemos que aprender a valorarnos más a nosotros sin tener que mirar a los demás. Pero a veces miramos las rachas de los otros equipos porque también las tienen como pasó con Osasuna. Hay que aceptar el rol que tenemos en la categoría y estamos ahí. Debemos ilusionarnos desde nuestra confianza. El nombre de la Unión Deportiva está por algo y ahora lo necesitamos”

Dinko, el nuevo héroe

Ante una cuestión sobre Dinko, reconoce su talento y recuerda que fue maltratado por la prensa. "Estamos muy contentos con la portería; tanto Cillessen como Horkas. Dinko nos está dando mucho, aunque hace dos semanas lo querían matar después del primer gol con la Real. Cuidemos a nuestros jugadores. Son seis partidos. Dinko se lo merece. Cuando no ha jugada ayudaba a Cillessen, con quien tiene una magnífica relación. Los dos se mejoran entre sí".

Deja entrever que la crítica hace daño al plantel. "Tenemos un equipo muy joven y con talento. La estabilidad en el rendimiento tiene sus procesos. Cuando das confianza, ellos responden con el compromiso y el acierto".