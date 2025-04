A San Mamés con el cartel de ‘UD Matagigantes’

A la conquista del platillo volante de San Mamés con el maillot de matagigantes. La UD de Rocky Diego Martínez afronta mañana la disputa de la 33ª jornada ante el Athletic Club de Bilbao en La Catedral (18.00 horas, Movistar LaLiga) con la autoestima por las nubes. Levita desde el rigor. El cuadro isleño ha logrado siete puntos ante los tres grandes de la competición –Barcelona, Real Madrid y Atlético– y solo el Betis luce mejores guarismos ante el tridente galáctico (8). Siete unidades de oro en la cruzada por la salvación que llegaron tras salir victorioso del Estadio de Montjuïc (1-2) y de tumbar al bloque colchonero del Cholo Simeone el pasado sábado en el Gran Canaria (1-0). A esas dos noches de época made in Martínez cabe sumar el punto cosechado por Carrión ante el Real Madrid en el debut de Mbappé en la Isla (1-1).

Sin esos siete puntos, los amarillos bajarían a la penúltima plaza con 25. Ahora con 32, laten en la 17ª posición con una unidad de margen sobre la zona roja. El Deportivo Alavés marcha antepenútimo (31) y el Leganés es penúltimo (29). Restan seis jornadas y 18 punto en litigio en un tramo crucial. Mañana, en La Catedral, la UD tratará de poner fin a 25 años de sequía. La última alegría en feudo bilbaíno llevaron la firma de Guayre, Álvaro y Josico (0-3). Van cinco visitas al estadio de los leones con un bagaje pírrico de dos puntos. Dos igualadas (2-2 en 2016 y 0-0 2018) y tres derrotas (3-1 en 2002, 5-1 en 2017 y 1-0 en 2023).

Es un pulso marcado por la crítica de Valverde a LaLiga sobre el horario: «Debe primar el sentido común». El Athletic jugó el jueves ante el Rangers FC la vuelta de los cuartos de la Liga Europa y el domingo ante el Madrid. Con la contienda de mañana, disputa tres pulsos en seis días. «¿Por qué debemos jugar tres partidos en seis días si se pueden distribuirs en siete? ¿Por qué no se juega el jueves? La prioridad debe ser el deporte, no lo económico. Algunas cosas son simplemente de sentido común», denunció Txingurri, que centra todos sus esfuerzos en la disputa de las semis de la Copa de la UEFA ante el Manchester United (jueves 1 de mayo en La Catedral y la vuelta en Old Trafford el 8).

Rebeldes ante el glamour

A la UD le faltan nueve puntos para alcanzar los 41, que es la frontera fijada por lo acontecido en las últimas veinte temporadas para huir del abismo. Pero lo curioso, es que solo el Betis (8) ha sido capaz de sumar más puntos ante los tres gigantes de Primera –acumulan 2.500 millones de presupuesto–. El Valladolid, desahuciado, se quedó en blanco. Por su parte, el Lega logró seis puntos tras imponerse a los de Flick en Montjuïc (0-1) y al Atlético en Butarque (1-0). El Alavés no rascó ni un punto y el Girona también se quedó en blanco –aunque le resta un pulso ante el Atlético–. Otro cero para el Sevilla –debe recibir al Madrid– y tres para el Valencia –ver cuadro del margen superior–. Espanyol (6), Getafe (4) -le falta cruzarse con el Madrid–, Osasuna (4) –debe medirse al Atlético–, Rayo (2) –tiene que enfrentarse a los colchoneros–, Real Sociedad (4), Celta (2), Mallorca (1), Villarreal (2) y Athletic (3) no baten la marca de la UD.

Hay que remontarse a la 75-76, con Heriberto Herrera en el banquillo, para dar con un curso en la que la UD tumbase al Barça (3-1) y Atlético (2-0). En aquella ocasión, ambas en el Estadio Insular.

Con la baja de Fábio Silva por lesión y la de Javi Muñoz por sanción, Diego Martínez busco un nuevo hito para esta campaña de la irregularidad.Tras tumbar al Barça 53 años después en la Ciudad Condal, y de participar en otro episodio de récord, como tumbar al Atlético dos cursos seguidos en la Isla 45 años después, se busca la tercera victoria consecutiva en Liga.

Mientras los amarillos visitan la peligrosa plaza de San Mamés, el Alavés recibe mañana a la Real Sociedad (20.30) y el Leganés encara el duelo del drama eterno ante ante el Girona en Butarque. La Primera se retoma el próximo sábado 3 de mayo y los amarillos se citan con el Valencia, virtualmente salvado, en el Gran Canaria. Luego le toca el Rayo –viernes 9 de mayo– y también de local. En esta recta final (33 días para bajar la persiana del curso), la UD late exultante con un Martínez inspirado con su partitura del rigor. Espíritu combativo: tres puntos ante el Atlético con una lección de cholismo ilustrado. Es un escudo rebelde, carente de complejos y que desnudó las miserias del Barça de Flick de los mil millones. Ese espíritu matagigantes busca la machada en el platillo volante. Sin Fábio y sin Muñoz. Pero con Martínez on fire.

Suscríbete para seguir leyendo