Once titular de la UD Las Palmas contra el Athletic: Sandro y Marvin suplen a Fabio Silva y Javi Muñoz

Sin sorpresas en San Mamés en el once titular de la Unión Deportiva. Diego Martínez tira de lógica y suple hombre por hombre respecto al esquema utilizado en los últimos partidos en los que consiguió descorchar el champán contra el Getafe y Atlético de Madrid. Sandro Ramírez y Marvin Park son los elegidos para suplir a Fabio Silva y al sancionado Javi Muñoz.

Con el 4-4-2 que ha resultado efecto. Lo que funciona no se toca. Sandro vuelve al once después de que viera el encuentro ante el Atlético desde la banqueta. Si el pichichi de Las Palmas no está en la convocatoria, Martínez tira de su segundo mejor artillero, y que además se le da especialmente bien el conjunto rojiblanco, al que le ha anotado cuatro tantos durante su carrera.

Vuelve Marvin

En la banda derecha Marvin es el elegido para cubrir el hueco que dejaba Javi Muñoz al ver la quinta tarjeta amarilla frente al conjunto colchonero la pasada fecha. Un especialista por el costado para unirse a Viti Rozada e intentar frenar a Berenguer.

Quien no estará en el once titular del Athletic es Nico Williams, a quien Ernesto Valverde mantiene en el banquillo después de que el campeón de la Eurocopa sufriera una pequeña pubalgia frente al Rangers en la Europa League y esté entre algodones.

Con todo ello los onces por parte de los dos equipos son los siguientes:

UD LAS PALMAS:

Dinko Horkas; Viti, Álex Suárez, McKenna, Mika Mármol; Bajcetic, Essugo, Moleiro y Marvin; Sandro y McBurnie.

ATHLETIC CLUB:

Unai Simón; De Marcos, Vivian, Yeray, Yuri; Jaureguizar, Ruiz de Galarreta, Sancet; Berenguer, Iñaki Williams y Sannadi.