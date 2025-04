Genial Januzaj y delirante Martínez

El peaje de la cobardía y un patinazo dialéctico. Hay que respetar el patrimonio deportivo. La UD dejó escapar ayer una oportunidad de oro de puntuar en La Catedral (1-0). En la recta final del pulso, con Januzaj como artista, el cuadro isleño despertó y ofreció quince minutos de alto voltaje. Desarboló al Athletic y coqueteó con la remontada. Al lanzamiento al travesaño del belga –cedido por el Sevilla–, cabe sumar el remate de Mata, desbaratado por Simón, y el de Marc Cardona que se estrelló en un defensa. Al bombardeo de plátano se sumó Manu Fuster. Tras un desliz defensivo imperdonable, los leones se adelantaron a los cinco minutos en un error en cadena de la zaga. Álex Suárez se queda clavado y habilita una acción en la que lucen faltan de contundencia Mika Mármol y McKenna. Fue un primer plomizo, con una versión amarilla timorata. A medios gas, emergió la figura de Stefan Bajcetic. El Athletic no era tan fiero.

Sandro Ramírez dejó un par de pinceladas de genio y su retirada provocó un terremoto de cabreo en la banda. Recordar el mano a mano a Oli McBurnie (39’) que se estrelló en Simón. Dinko ofreció otro recital de intervenciones y al descanso quedaba la sensación de que la misa no estaba dicha. Cabía la opción de la locura, de ese ida y vuelta ante los bilbaínos, con la mente puesta en la semifinales de Liga Europa ante el Manchester United en San Mamés (1 de mayo).

Con la lesión de Sancet, el Athletic se vulgarizó ante extremos insospechados. Berenguer estrellón un balón al larguero y acudieron al rescate Fuster y Mata Más Dinko y los mejores minutos de la UD. Dejó KO al flamante semifinalista de Europa League y equipo Champions. Cuando la legión de Martínez dio un paso al frente, se acabaron las pamplinas. No hay nada peor que sucumbir producto del miedo. Reacción tardía y doble derrota. En el verde y en la sala de prensa de La Catedral.

Martínez,como portavoz y embajador de Las Palmas, con dos finales en el horizonte ante Valencia y Rayo Vallecano, fue cruel con Januzaj. A la cuestión de la aparición tardía y del escaso rodaje del internacional belga y doble mundialista (361 minutos en este curso en doce partidos), recurrió a su estado físico. Janu, por el que la UD Las Palmas paga una jugosa cesión al Sevilla, es un activo del club. Hacer público su condición de mimbre de cristal no ayuda. No suma y denosta la condición de estrella de un agitador de profesión. «Está para jugar el tiempo que está para jugar. No voy a recordar las lesiones y recaídas que ha tenido el pobre. Nos ha aportado esos quince-veinte minutos...Ya conocen de primera mano la historia de Janu. Es un jugador ojalá nos siga dando, pero hay que cuidarlo», explicó.

Matar a Horkas

Además, lamentó la falta de experiencia de sus pupilos y el estreno de algunos en un feudo de la dimensión de San Mamés. «Hay jugadores muy jóvenes que jugaban por primera vez en este estadio». Olvida el estratega vigués que Antonio Guayre, con 20 años y en el curso de su estreno en Primera, marcó el primero de los tres tantos amarillos en el (0-3) que puso en pie a La Catedral. Dudar del potencial de tus activos resulta deprimente, máxime cuando en la UD no se apuesta por la cantera como otros clubes como la Real Sociedad, el Celta de Vigo, FC Barcelona o el propio Athletic. En esa comparecencia, se perdió una gran ocasión para llenar el Gran Canaria de cara al pulso ante el Valencia –sábado 3 de mayo, 17.30 horas–.

En la previa del test de fuego de San Mamés, Martínez atizó al entorno de pesimistas y tóxicos. Se permitió la licencia de afirmar que «hace dos semanas mataban a Horkas». No fue alentadora ni especialmente motivadora conocer de la voz del padre de la caseta los problemas físicos y médicos de Januzaj. Un fichaje para 15-20 minutos. Es como insinuar que Luis Helguera contrató a un jugador para dos ratos. En el césped, el ex de la Real Sociedad y Sevilla ha demostrado que tiene alma. Es mágico, puro talento y suma dos dianas. Merece fe y minutos. «Hay que cuidarlo», repetía el vigués. Quizás hay que ponerlo. La misión del entrenador es la de extraer la mejor versión de cada mimbre.

Si el belga está para «quince o veinte minutos», entonces a Luis Helguera le metieron un gol

Y Martínez lo ha logrado con Fábio Silva y Dário Essugo. Dos activos a préstamo en la UD que conforman un elevado coste para la entidad. Dos actores determinante y que han supuesto un gran negocio para sus clubes de origen. El Sporting Club de Portugal ingresa 22 millones por la venta del mediocentro al Chelsea y los Wolves ya preparan la venta del pistolero, que ha logrado diez tantos en Primera. Atlético, Villarreal y varios escudos de la Bundesliga suspiran por Robin Hood, que dejará otros 20 kilos.

Cinco finales y el efecto del partenón del Gran Canaria. Ante Valencia y Rayo le toca a la afición pío pío. Los legionarios de Martínez, con ejercicios de épica ante el Barça y Atlético de Madrid, han demostrado que atesoran nivel futbolístico. También el técnico, que cuenta con ocho victorias. Ayer, protagonizó una mala tarde y le faltó habilidad para hablar de un soldado de la UD como Janu.

