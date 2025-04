A dos de la salvación y la hora del Gran Canaria

Cinco finales y un mes de competición. Tras la derrota de anoche ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés (1-0) y la victoria del Deportivo Alavés ante la Real Sociedad (1-0), la formación pío pío vuelve a la zona roja con 32 puntos. El cuadro vitoriano tiene 34 y además cuenta con el gol average a favor. Para esta noche, el CD Leganés, penúltimo en la tabla, recibe la visita del Girona (18.00 horas) en un duelo dramático. El club de Míchel, que disputó la Liga de Campeones, también tiene 34 y encadena diez jornadas sin ganar. El bloque pepinero tiene que pasar por el Gran Canaria en la disputa de la penúltima jornada. Pero en el calendario amarillo, aguardan Valencia CF y Rayo Vallecano. Los dos pulsos serán en Siete Palmas y no hay margen de error. La caldera será juez y aliado de un club que luego viajará al Sánchez Pizjuán.

En el Gran Canaria se logró el último ascenso ante el Alavés con un empate bajo el régimen de Pimienta (mayo de 2023). Y en el feudo de Siete Palmas, se encarriló la salvación en la pasada edición liguera ante el Real Betis (2-2). Es el efecto mágico y redentor de un estadio que también domó al Real Zaragoza en la vuelta de la final del playoff de ascenso de 2015 (2-0). Motivos y lienzos para creer y tener fe. En la última jornada de local, los amarillos se impusieron al Atlético de Madrid bajo el éxtasis.

Cabe recordar que para el encuentro con los de Carlos Corberán, sábado 3 de mayo y desde las 17.30 horas (Movistar LaLiga), ya están a la venta las entradas con la línea más austera de precios. La UD ya tumbó en la primera vuelta al Valencia en Mestalla (2-3) en el pistoletazo de salida del ciclo de Rocky Martínez. Una victoria de fe y fútbol, que puso fin a una racha de nueve jornadas sin vencer. Luis Carrión solo sacó tres puntos de los primeros 27 del campeonato.

Tras el Valencia, toca de nuevo el Rayo en el Gran Canaria (viernes 9 de mayo y desde las 20.00 horas por DAZN). Para el pulso ante el Valencia, Martínez recupera a dos piezas fundamentales como Javi Muñoz (que no ha renovado) y Fábio Silva (máximo realizador con diez tantos). Esos seis puntos de local pondrían a los isleños con 38. Todavía sería preciso otra alegría más para conquistar los 41. Es el guarismo marcado por la media de los últimas 20 temporadas en la máxima categoría. Sumar y sumar. No hay tiempo para frustraciones y mirar al pasado. En la última ración de épica ante el Atlético (1-0), el Gran Canaria sufrió un terremoto de locura y pasión. Ahora le toca de nuevo al teatro de los sueños. Al manicomio del pío pío.

Y viene Carlos Corberán, que fue pretendido por la UD. El técnico de Cheste cuestionó el último arbitraje del grancanario Pulido Santana a su equipo ante el Espanyol en Mestalla (1-1). Un puro ejemplo de canariafobia. «Cuando se habla de los árbitros tengo una firme creencia en la honestidad de lo que hacen, pero si hablamos de este partido en concreto, creo que se podría restar esa presión añadida de ser un árbitro nacido en Las Palmas. Hay veinte árbitros que pueden ser designados en cada partido... Desde esa honestidad en la que yo creo que no había necesidad de poner un árbitro de ese comité». Y atizó al juez isleño por su actuación. «Creo en su honestidad. El jugador me ha dicho que no era falta. Es verdad que ha habido muchas acciones protestadas. Pitar no es fácil, no se puede dudar de la honestidad de los árbitros, pero a veces te perjudican», finaliza.

