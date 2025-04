Miguel Ángel Ramírez marca el descenso en 37 o 38 puntos y mete al Sevilla y Girona en la pelea por la permanencia con la UD Las Palmas

"Estoy completamente seguro de que el año que viene, la UD Las Palmas estará en Primera, el año que viene no, corrijo, la próxima temporada, en unos meses". Miguel Ángel Ramírez lo tiene claro. Su postura más Nostradamus pasa por encadenar una tercer curso en la máxima categoría y para ello el primer paso firme, sin mirar más allá en el calendario, tiene filosofía cholista. "Partido a partido y lo más importante es ganar el del Valencia y después ver lo que hacen nuestros rivales por la permanencia", respalda el mandatario insular en un alarde de optimismo después de que el equipo insular ofreciera una buena imagen en su visita a Bilbao, donde cayó por 1-0 ante un equipo que solo ha caído una vez en San Mamés esta campaña.

Ramírez no quiere hacer cábalas futuras. No pone círculos en rojo en el calendario. Aunque, eso sí, hace números y marca una cifra en la que el descenso se va a perpetrar un año más según él. De ganar los tres partidos que Las Palmas jugará como local, ante el Valencia, Rayo Vallecano y Leganés, para alcanzar los 41 puntos, el presidente Ramírez es aun más optimista con los cálculos. "Garantizo que todos los años ocurre lo mismo y que al final hay tres equipos que no llegan a los 37 o 38 puntos. Por lo tanto hay que estar tranquilos y hay que seguir trabajando. Vamos a jugar un Playoff con cinco partidos para quedarte en Primera División, donde no está el Barcelona, el Real Madrid, ni el Atlético, ni el Athletic, ni el Betis, ni el Villarreal... vas a jugar justamente contra cinco equipos que están en la parte media baja de la clasificación, por lo tanto es nuestra liga y es ahí donde tenemos que demostrar que realmente somos lo que somos que es la Unión Deportiva Las Palmas". afirma el presidente.

Los equipos en la pelea

En este sentido, puso nombre y apellidos a los clubes con los que se va a jugar las habichuelas Las Palmas. "Dependemos de nosotros mismos. Nadie de los que estamos abajo le pasa eso. Hablamos solo del Alavés; acaba de empatar el Girona, que nos lleva tres puntos; el Sevilla acaba de perder, que nos lleva cuatro puntos; de todos estos equipos, nadie va a ganar cinco partidos. Por lo tanto, dependemos de nosotros mismos. Tenemos que ir partido a partido. Tenemos que ganar el Valencia y ver qué hacen nuestros rivales, tenemos que ganar la próxima semana ante el Rayo Vallecano y ver qué hacen nuestros rivales. Lo que hace falta, sin duda, es ganar el próximo partido", reafirmó el propietario de la entidad.

Con tanto respeto como ilusión, Ramírez también quiso poner como ejemplo la derrota del miércoles en la Catedral para cristalizar el entusiasmo encontrado tras el 6 de 9 puntos posibles en las dos últimas semanas. "En este momento tenemos un nivel competitivo superior a nuestros rivales, a los actuales con los que nos estamos jugando la permanencia. Tenemos que demostrarlo. Contra el Athletic de Bilbao lo vimos. En uno de los mejores campos de Europa y ante uno de los mejores equipos del fútbol español, sin nuestro goleador, sin nuestro delantero, estuvimos a punto de venirnos al menos con un punto", reflejó Miguel Ángel.

La guagua por Fondos de Segura

Sobre la posibilidad de que en los prolegómenos del partido que la UD tendrá que afrontar contra el Valencia el próximo sábado 3 de mayo, el presidente admitió que se baraja la posiblidad de que la guagua del equipo acceda al Estadio de Gran Canaria por el trayecto de la bajada de Fondos del Segura para darse un baño de masas con la afición, como de costumbre en días especiales. "Estoy seguro que la afición va a acudir otra vez en masa y estamos valorando la posibilidad de que la guagua baje por esa calle y que le demuestren el calor a los jugadores y, sobre todos los que no son de aquí, sepan lo que están representando y lo que se juegan", explicó.

Y tanto es el bienestar que siente Ramírez con la hinchada que recordó la imagen de la grada de Siete Palmas en el último encuentro jugado en el Gran Canaria. "El sábado pasado casi llenamos el estadio contra el Atlético de Madrid. Fueron 27 mil y pico aficionados y no fueron más porque no podíamos vender más entradas porque el resto pertenecían a los abonados que no pudieron ir al partido bien porque no viven en la Isla o porque simplemente estaban trabajando ese día. No teníamos más posibilidad de venta".

LaLiga: Athletic Club - UD Las Palmas /

Por último, el presidente reconoció el apoyo de la afición con el equipo y manda un mensaje positivo para la jornada 34. "Más allá de llevar acciones específicas para atraer al seguidor de la UD, creo que tenemos que quedarnos con que la afición está comprometida con el equipo. Tenemos que hacer de nuestro estadio un gran fortín y estoy completamente convencido de que eso se va a producir contra el Valencia y viviremos una fiesta. Seguramente ganará el partido y saldremos del descenso de nuevo", sentenció.