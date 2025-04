Martínez, sin Januzaj por «su historial de lesiones»

Hace doce años, David Moyes le dio la alternativa a un joven belga de ascendencia albanokosovar con la camiseta del Manchester United frente al Crystal Palace –en el que jugaba su actual compañero José Campaña–. Un talento que maravilló en Old Trafford, se consolidó en LaLiga con la Real Sociedad tras un periplo de altibajos por Europa y que llegó a la UD el verano pasado a préstamo del Sevilla, que asume el 80% de su ficha. Un lujo que tiene el equipo amarillo en su caseta y al que Diego Martínez no le da bola porque según trasladó el técnico, el estado físico del extremo no le da para más de lo que le está ofreciendo hasta ahora: 377 minutos en Liga y 72 en Copa.

Desde los primeros días del belga en la Isla ya se pudo intuir que las lesiones iban a ser un tema a tratar. Quiso debutar con muchas ganas ante su ex equipo, tal y como afirmó el día de su presentación como amarillo, cuando despejó incluso la duda sobre si el Sevilla incluyó una cláusula del miedo inexistente.

Cayó en el amistoso de pretemporada frente al Tamaraceite después de que llevara a cabo un tratamiento de bajada de peso que desestabilizó su constitución y tuvo que recuperarse con el cuerpo de fisios del club. Una «rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo» que le dejó en el dique seco hasta que debutó en El Sadar y fue ganando peso con Carrión hasta ser titular ante el Villarreal, donde ya dejó muestras de la magia que tienen sus botas con una asistencia digna de colgar en el Prado al dejar solo a Fabio Silva con un pase en profundidad con el exterior de su pierna izquierda.

Calidad que detectó Diego Martínez desde su llegada al banquillo insular y que así lo corroboró dándole la titularidad en su estreno en Mestalla, donde también fue uno de los más destacados –si no el que más–. Sin embargo, ahí prácticamente dijo adiós a la posibilidad de ser un jugador con continuidad en el once.

Alternando lesiones, noches de éxtasis como la de su segundo gol de la temporada de falta directa ante Osasuna para rescatar un punto en 9 minutos de infarto en el que puso patas arriba el partido.

Misma actitud que tuvo en Bilbao, cuando el míster le entregó la manija del equipo para intentar rascar otro punto. Invente, Adnan, invente. Y tanto que inventó, con un trallazo al larguero y dejando a Jaime Mata en una situación propicia para el 1-1 que no llegó.

A la conclusión del encuentro se le preguntó porqué no lo utiliza más. «Es un jugador con unas características especiales y él nos da... está para jugar el tiempo que está para jugar [tuerce el gesto]. Ustedes conocen exactamente... no voy a ponerme aquí ahora a contar toda la trayectoria de lesiones y recaídas que ha tenido el pobre. Nosotros lo que intentamos es cuidarlo al máximo. Hoy [por el miércoles en Bilbao] nos ha aportado en esos 15-20 minutos y evidentemente estamos encantados con su rendimiento por lo que nos ha dado, pero hombre, creo que ustedes conocen bastante bien y de primera mano la historia. Entonces vamos a cuidarlo y a utilizarlo cuando lo necesitemos para que nos pueda dar cómo lo que nos dio hoy, pero hombre, creo que es un jugador que ojalá en los últimos partidos nos siga dando pero hay que cuidarlo, sí».

Cabe recordar que Martínez sí le dio la titularidad en la Copa del Rey frente al Elche. Es en ese partido en el que se puede poner el foco de la discordia, pues si el jugador no «está para lo que está», tampoco se comprendía que jugara de inicio en un choque en el que la sombra de la motivación competitiva podía perseguir a un jugador que carga con dos participaciones mundialistas en su mochila.

Ahora, lo que no cabe duda es que si Januzaj está en plenas condiciones físicas tiene un lugar en el once titular amarillo. El destino le ha reservado que el próximo choque de la UD sea contra el Valencia, el mismo rival con el que comenzó su periplo dubitativo en cuestión de lesiones. A ver qué aporta... n

Suscríbete para seguir leyendo