El masaje cardíaco de Pacuco a la UD Las Palmas: "Pinito nos dará un 'empujoncito' y la afición es un filón de oro"

¿Cómo analiza la contienda del sábado ante el Valencia?

Es una situación delicada y hay varios equipos implicados. El hecho de contar con Leganés, UD Las Palmas, Alavés, Girona y Sevilla, pues te brinda más posibilidades. Lo del sábado es una final, perdona, más que una final. Es una finalísima. Yo lo titularía así: 'La final de las finales'. Hay que sacar los tres puntos, que es lo único que cuenta. El equipo de Martínez me da la sensación de una mejoría enorme. Ante el Athletic, reseñar que los de Valverde terminaron replegados y pidiendo la hora. En esta punto de la competición, que es el que cuenta, la UD está en otra onda. El Valencia también precisa de una victoria para certificar la salvación y no vendrá a especular. Ese factor es positivo para los amarillos. Pronostico un partido traicionero; hay que salir enchufados desde el calentamiento y con la única mentalidad de ganar como sea. Hay que pensar que el sábado es el último día.

Socorro y Lampón sacan de la ducha a Rosales, en el Martínez Valero, en 1996. / LA PROVINCIA / DLP

Ya está en 'modo Fondos de Segura'.

El presidente Miguel Ángel Ramírez confirmó que se negocia el paso de la guagua por Fondos de Segura y los jugadores que no son lo de tierra ahí se percatarán de la grandeza del club. De la arista pasional. Ahí se darán cuenta de lo que es una afición volcada. Puro sentimiento. La afición nunca falla y nunca fallará. Ya estuvimos en Segunda B llenando el Insular con 22.000 espectadores. Siempre están. Es el filón de oro de este club. El equipo tampoco fallará, el calentamiento es el primer gol. Este tipo de partidos se ganan desde el calentamiento. Es el 1-0.

¿Confía en la partitura ciclotímica de Martínez?

No puedo opinar, no se permiten ir a los entrenamientos. No deja entrar a nadie, así que no he visto ninguna sesión de trabajo. Lo pedí y no me dejaron. En lo que respecta a la metodología, no puedo opinar. En relación a la marcha de la UD con Martínez, empezamos bien y la UD volvió a otra dinámica. Pero ahora el equipo está levantando cabeza, vuelve a estar en la onda. Martínez es el primero que quiere ganar y peleará hasta el último segundo por la permanencia. Por mi parte, apoyarlo públicamente. La meta y la ilusión de todos es que el equipo siga en Primera, esta afición y esta Isla se lo merece. Somos de Primera, pero hay que demostrarlo en el verde.

Pacuco Rosales, en el Estadio Insular. / LA PROVINCIA / DLP

¿Quién es su héroe?

Hay muchos, esta UD Las Palmas cuenta con la aportación de una cifra importante de jugadores. Es más coral que de estrellas. Pero si tuviese que destacar a uno, Fábio Silva. Por la pelea, el trabajo, la lucha y esa suerte de cara a gol que ha faltado durante la temporada. Porque hay jugadores como Oli que se matan a correr y no definen. Carecen de esa dosis de fortuna. Sandro tuvo su época y a Moleiro ya lo conocemos. Por su parte, Javi Muñoz es un caballo de batalla. Sin embargo, le voy a comentar una anécdota sobre Viti. Es para mí el jugador con más ganas de largo de la plantilla. Lo vi en directo en Barranco Seco y aluciné. Le dije a Luis Carrión [entrenador en las primeras nueve jornadas] que solo esperaba que jugase como entrena. Y así ha sido. Se deja la piel.

Rosales, a hombros, en el Martínez Valero en 1996. / LA PROVINCIA / DLP

Un ex de la UD como Agostinho llegó a valorar en la SER que Fábio Silva tenía cosas de Orlandito. ¿Detecta algún paralelismo?

Orlandito no necesitaba correr tanto. Es muy inteligente, sabía dónde estar y colocarse. Orlandito el el mejor delantero en la historia de la UD. Es un de la UD, con una categoría impresionante. Pudo llegar muy lejos, pero no se atrevió a salir de la Isla porque no quería perderse las pegas de los botes de Vela Latina.

¿Y cuándo vuelva Cillessen? ¿Usted por quién se decantaría: el holandés o un emergente Dinko?

Es un problema, pero en mi opinión no va a cambiar. Lo hace bien el chaval [Dinko]. Lo ha hecho bien...Pero yo no decido...

Táctica y fe. Martínez ha recurrido a una estampita de Pinito y usted es un devoto de la Virgen. ¿Ayuda el poder divino?

Hay que tener fe, aunque también los agnósticos de la UD pueden sumar. La fe y ese tipo de creencia es muy personal, pero también muy fuerte. La fe ayuda pero luego hay que cumplir y subir a verla a Teror. La Virgen del Pino siempre ha estado vinculada a la UD Las Palmas, por eso se la visita cada agosto al inicio de cada curso. Seguro que nos traerá suerte para el pulso del sábado. Ya le digo que algún empujoncito nos dará.

Una arenga para batir al Valencia. Son las 17.20 horas y usted está en la caseta del Gran Canaria junto al capitán Álex Suárez. ¿Qué diría?

La arenga que nunca falla y siempre recurrimos antes de saltar al césped. '¡Por Gran Canaria!', con el alma y gritando. No falla. Hay que salir enchufados desde el calentamiento. Es un partido complicado, pero restan tres en casa. Ahí reside la clave para la salvación. Pero primero, el Valencia. Ganar al Valencia como se hizo ante el Atlético en el Gran Canaria. Se hizo con fe, ambición y ganas. No hay más. Sufrir y padecer por la UD, que es lo más bonito.