Suso se marca un Viera y atiza al extécnico de la UD Las Palmas Pimienta: "Voy a tener el respeto que él no tuvo conmigo"

El atacante del Sevilla Jesús Joaquín Fernández 'Suso' atizó ayer a Xavi García Pimienta, que fue destituido por el club hispalense el pasado 14 de abril. El exjugador del AC Milan aclaró que no jugaba por un tema personal. «No quiero ser brusco, voy a tener el respeto que él no me ha tenido. Era un tema personal suyo y mío por una cosa que tuvimos. No quiero más polémica, también me enseñaron que el club es más importante que un jugador. No era un tema deportivo, sino personal», aclaró en sala de prensa.

Este pulso abierto evoca al que tuvo Jonathan Viera Ramos en la pasada temporada con Pimienta. Desaveniencias de índole grave entre el extécnico amarillo y el excapitán forzaron una la separación de caminos en diciembre de 2023. Para Suso, el técnico que sí entiende la filosofía del Sevilla es el actual Joaquín Caparrós. «Sabe cómo hacer las cosas: tiene experiencia, entiende el club y aporta ese puntito de tranquilidad. El equipo está trabajando bien. En el primer partido de Caparrós pudimos ganar si hubiéramos tenido un poco más de efectividad. Contra Osasuna, con uno menos, el equipo dio la cara y tuvo ocasiones. El partido del domingo nos jugamos mucho», reconoció.

Indicó que le ha «ha tocado vivir uno de los mejores momentos del club y ahora uno de los más malo» y que «el cambio es bastante brusco»; y sobre su futuro, apuntó que «hablar del Cádiz en estos momentos es absurdo» y que el Sevilla es el club de su vida: «Estamos en un momento importante y pensar en el futuro no es lo lógico.