La UD Las Palmas expuso sus quejas al Comité Técnico Arbitral "con la gorra de buscar la equidad"

Un Patricio Viñayo García diferente, más íntimo y a calzón quitado. El director general de la UD Las Palmas ofreció esta mañana una ponencia a los alumnos del Grado de Periodismo, Comunicación Audiovisual y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Fernando Pessoa-Canarias -centro educativo que colabora de forma estrecha con el club grancanario- en la que hizo un repaso de sus 20 años en los despachos de la entidad pío pío. Confesó al alumnado una cena con Diego Martínez en la fase más crítica del vigués, unos días antes de la victoria en el Coliseum, así como el traslado de las quejas de la UD al estamento arbitral. Una protesta desde la más estricta intimidad.

"Ayer en Madrid, tuvimos un pequeño intercambio de ideas con el Real Madrid desde la Comisión Delegada de LaLiga, a la que pertenece la UD. Es como el Consejo de Administración del Fútbol (...) Y en esa Comisión Delegada se trató el tema de los arbitrajes en relación a la carta que publicó el Real Madrid con expresiones condenatorias, que a nivel internacional, nos genera una crisis reputacional. LaLiga no está regida por árbitros corruptos, podrán ser mejores o peores. ¿Qué ha hecho la UD Las Palmas? Pues públicamente no ceder a la tentación de lo que les encantaría a muchos aficionados, que es meterles un palo al árbitro de turno o al VAR. Expusimos hace un par de meses lo que nos parece mal y es que los miembros del Comité Técnico de Árbitros (CTA) no sepan unificar criterios. No queremos hacer la crítica con la gorra de la UD, sino con la gorra de buscar la equidad. Resulta que te penalizan ante el Mallorca por una celebración ante el adversario Muriqi (...) Y eso es falta, pero nunca ha sido falta. Vamos a estar expectantes si pitan una falta parecida...Eso es que no hay un criterio unificado, para evitar que un equipo se sienta discriminado, reuniremos a gente con talento del CTA en una sala para que se pite lo que ocurra en todos los campos. Si son malísimos en todos los campos, a todos nos perjudican igual. Resulta que hay árbitros que pitan en un sentido en un campo en el Gran Canaria y no pitan igual que en Balaídos. De esta manera, el Celta sale beneficiado".

Y confirma la entrega de un informe al CTA. "En la estadísticas que entregamos al CTA, todas las acciones dudosas, excepto la última del triunfo ante el Atlético, con intervención VAR a nuestro favor, fue en contra. Se trata de jugadas con carga subjetiva. Si no estableces un criterio unificado, incurres en un trato discriminatorio. Pero también decimos, que en ese trato no se pueden quejar ni Madrid ni Barça. Son los que menos".

Estrellas y estrellados

En relación a su cometido profesional, sale en defensa de la aplicación de la política del fair play financiero de Tebas. "Lo importante son los deportistas, pero antes los clubes debían 800 millones a la Seguridad Social y Hacienda. Ahora entró una nueva generación e hicimos un control a la patronal (...) Si no puedes ir al mercado a comprar un jugador de 4 millones, porque solo le pagas 1,5, no puedes competir contra mí que soy un gestor riguroso. Luego no ascendías y no pagabas".

Insiste que en un club de fútbol de la dimensión de la UD, "debes controlar los egos". "En las empresas con fuerza mediática debes controlar los egos. Algunos son estrellas y otros estrellados. Todos piensan que son mejor que el de al lado, que merecen más. Que hacen más que el club por ellos. Los clubes somos ahora grandes maquinarias de medios corporativos. Con el acuerdo con la Pesoa, tenemos gente de prácticas en Radio y en nuestra plataforma de TV (...) En ese ámbito, todos tienen sus propios egos. Tratas de que se armonicen las relaciones. El de marketing querrá a un jugador en su sede y la dirección deportiva deseará que se trate". Deja una frase lapidaria: "Intentamos que los trabajadores del club cobren a final de mes. ¿Hoy es 30? Tanto el personal deportivo como el no deportivo".

Comentarios hirientes a Essugo

Viñayo denuncia que Essugo recibió "mensajes amenazadores" por su descenso del nivel competitivo, en una época que coincidió con la noticia de su fichaje con el Chelsea. "Es un chico portugués de 19 años, que tiene una proyección brutal y a mitad de la temporada lo ficha el Chelsea por 22 millones. Desde que salió la noticia del fichaje por el Chelsea, rinde mal, es expulsado y recibe mensajes amenazadores. Hay comentarios de que tiene poco compromiso con la UD, no lo encajó bien".

El alto ejecutivo sale en defensa de Martínez y detalla una cena que fue salvadora. "Cuando vas mal, todos te piden que eches al entrenador. Se tuerce la cosa y no es culpa de él. Tienes que protegerlo. Cuando Martínez estaba en su crisis más honda de popularidad, lo invité a mi casa a comer con el director deportivo y gente del área deportiva. Cuando va mal, todo el mundo le da ultimátums, pero optamos por decirle: 'No sabemos el desenlace de la temporada, pero estamos muy satisfechos con tu trabajo'. Y le lanzamos una pregunta, '¿qué más podemos hacer por ti'. Qué servicios puede poner el club a tu disposición, o si era necesario cualquier factor psicológico [luego llegó la charla de Enhamed]. Aunque la cosas vaya mal, apreciamos mucho tu trabajo y casualidad, tras ese almuerzo ganamos al Getafe y Atlético. Si ustedes están en clase, y alguien te da cogotazos; eso no ayuda (...) En las malas, es cuando los clubes demuestran el talante corporativo".

Lágrimas por Kirian

El director general se emocionó ante los futuros periodistas cuando relató el impacto de la recaída de Kirian. "Si los grandes añoran a un jugador y cuentan con esos presupuestos, cómo no vamos a echar a de menos a un capitán, a un referente (...) Es un drama, cuando tengan un compañero al que le diagnostican una enfermedad en la que puede perder la vida y recae. Eso hace que las relaciones personales sean más fuertes". Además, describe la soledad del futbolista profesional: "Cuando van mal, se sienten solos frentes al mundo. Es difícil encontrar comprensión en la derrota. Cuando a un familiar tuyo le diagnostican cáncer pueso eso cae como una bomba".

Selfies y la intimidad de Fábio

Viñayo recuerda que la caseta "se blinda como grupo para estar fuertes ante la presión externa". "Vas al Hiperdino o al Spar y gente sin conocer de nada, pues les aborda. Les dicen '¡cuando vamos a reaccionar!'. Y los canarios, están más sometidos a esa presión. Utilizar mucho jugador canario es un arma de doble filo, está radicado aquí, en el barrio de toda la vida y se siente muy responsabilizado. Sobre él recaen más comentarios, no es lo mismo Enzo que es de París".

Fábio Silva el rey de los selfies. "No tiene espacios de intimidad cuando sale con un familiar o un amigo, siempre se le aborda. Al fútbol se juega con la cabeza, no con las piernas. Se juega con la cabeza no para rematar sino para ordenar tus emociones. Son personas que tienen la edad de ustedes", relató en una ponencia de una hora.