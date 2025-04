Viti rompe la calculadora de la UD Las Palmas por la salvación: "Hay capacidad para ganar los cinco partidos que restan"

Viti Rozada y su rutómetro hacia la salvación. El torpedo de Pola de Laviana ve capacitada a la UD Las Palmas de ganar los cinco partidos y así alcanzar los 47 puntos. Una ecuación que sellaría la permancia de forma brillante. Esta particular maratón comienza el sábado y desde las 17.30 horas en el Gran Canaria ante el Valencia de Corberán (Movistar LaLiga TV). Desecha la 'Fabiodependencia' al considerar que en el plantel de Diego Martínez "no hay nadie imprenscindible".

Viti pugna con Barrios, en el pulso de la primera vuelta en el Metropolitano. / EFE / Chema Moya

"Tenemos la capacidad de ganar los cinco partidos que restan", realza. No pierde el tiempo analizando posibles suspicacias y circunstancias extrañas como lo que aconteción en el Alavés-Real Sociedad. «Solo miramos lo nuestro. Si no hacemos nosotros nuestro trabajo no esperamos que nadie lo haga; así que estamos centrados en lo que podemos hacer. Con total confianza en que el equipo está a un gran nivel y que podemos hacerle frente a cualquier equipo y vamos a por estos cinco partidos". Sobre si considera positivo contar con duelos directos -ante el propio Valencia, Sevilla o Leganés-, lo ve como "una oportunidad".

Viti Rozada trata de frenar a Álex Berenguer. / EFE

Una permanencia que llega por el valor de una plantilla que dispone de dos efectivos como Essugo y Fábio que valen 44 millones. "Hay muy buena plantilla, estamos listos". Viti es uno de los grandes aciertos de Helguera, en un mercado con una nómina de fichajes importante (16). "Me he ido adaptando poco a poco a la categoría. Al principio sí que notaba un pequeño cambio al pasar de Segunda a Primera, pero creo que he ido adquiriendo confianza con los partidos y cada vez me estoy sintiendo mejor (...) Si es verdad que tuve mala suerte con la lesión que un poco me cortó la buena dinámica que tenía. En líneas generales me encuentro muy bien y en los partidos que quedan intentaré mantener el nivel o subir un escalón".

Rutina mental

La magia del partenón y elogios al Valencia de Corberán, equipo Champions en este 2025 con siete victorias. "Tenemos un rival complicado que viene en buena dinámica, no es el rival al que nos enfrentamos en primera vuelta. Pero el equipo está con confianza, a pesar de la última derrota creo que hicimos un buen partido. Creo que estos tres últimos partidos el equipo ha estado muy bien [las dos victorias ante Getafe y Atlético, así como la derrota en San Mamés] y esto nos brinda la moral oportuna".

En relación a su polivalencia, se siente capacitado para ayudar a la UD tanto de lateral como de extremo. "Podría sentirme cómodo tanto como lateral que como carrilero. He jugado más partidos en el lateral derecho, estoy más acostumbrado. Pero he actuado en la otra posición tanto aquí como en el Oviedo. Me adapto perfectamente".

Viti busca el centro ante Raphinha. / EFE / ÁNGEL MEDINA

Poliédrica y de múltiples registros

La UD fue capazde tumbar al Barça y al Atlético de Madrid, así como de encadenar 12 duelos sin ganar. ¿Por qué? "Cada partido es un mundo. Todos los que jugamos queremos hacer las cosas mejor. Hay encuentros en los que no salen las cosas como esperas; tenemos que adaptarnos a cada situación". En relación a las arengas y a los terremotos motivacionales, como lo que aconteció en la previa del Getafe-UD, con charlas de presidente Ramírez y de Enhamed, apuesta por mantener la rutina. "Estamos tranquilos, mantenemos la calma (...) Cuando las cosas van bien no hay que cambiar. En Bilbao estuvimos cerca de conseguir el empate, en un campo muy complicado. Esa es la línea que debe seguir el equipo"

Una relación infinita de poderío y sin dependencia de nadie. Adiós a la Fabiodependencia. "Nadie es imprescindible en nuestra plantilla. Es cierto que cuanta más competencia exista de forma interna será mejor para la respuesta externa en los partidos", valora sobre un proyecto que se la juega el sábado ante el Valencia en un pulso sin red.