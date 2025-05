Al habla Koke Contreras, la estrella de la UD Las Palmas en los 80 que cree en la salvación

Si hay un nombre en la historia de Las Palmas que sepa lo que es mantener al equipo en Primera División durante la década de los años 80, ese es Koke Contreras. El delantero chileno dejó 37 tantos en la máxima categoría y 93 en los seis años que defendió la elástica amarilla. Esa a la que le manda un mensaje de ánimo desde su casa para que consiga salir del pozo y receta un par de reseñas con las que cree que la UD puede encadenar la tercera campaña en LaLiga EA Sports.

“He visto un par de partidos al equipo y quizás he notado como que no le terminan de sacar el mayor provecho a lo que tiene Tiene dos delanteros que me llaman mucho la atención. El portugués es muy bueno y después tienen el grandote, McBurnie, que ambos juntos son muy potentes. Fabio es muy inteligente jugando arriba y rápido. Oli es un tanque y le abre camino”, indica el chileno como definición de dos de las referencias del equipo de Martínez para concluir que: “Hay que tratar de darles juego a ellos. Es decir, crear mucho por fuera y mandarles los balones laterales, no tanto por dentro. Tienen que centrar más”.

Recuerda sus goles al Valencia

Pervive el instinto goleador de Contreras al entender que a través de los delanteros es como puede llegar los triunfos que él mismo lograba contra el rival de mañana, un Valencia al que le anotó cuatro goles en cuatro partidos.

“Se me dio bastante bien. Tengo buenos recuerdos de aquellos partidos. Uno que le ganamos en Mestalla hice un gol y el entrenador era Di Stefano, que dijo que yo había hecho un gran partido, imagínense lo que eso suponía para mí”, recuerda Koke.

"Di Stefano dijo que había hecho un gran partido, imagínate lo que eso significaba para mí"

Además, revive un “partido muy especial en el Insular”, que ganó la UD a pesar de que él fallara un tercer penalti consecutivo, “algo anecdótico” y que se sorprendía que “la gente seguía pidiendo que los tirara yo”.

“En ese partido hubo un centro de Benito y Arias saltó conmigo, pasó largo y el balón fue botando y en el segundo yo veo que el arquero venía a achicarme y le pego de exterior a bote pronto para hacerle una vaselina y cae en el arco para hacerle el 2-0”, expresa Jorge, para celebrarlo “subido en la valla de la Naciente” y que significaba el alivio del pichichi amarillo.

Ejemplo de las gestas heroicas

Guerras que Koke libraba junto a su Luiso Saavedra o Narciso en la punta de ataque en la temporada 1985-86, esa que Contreras pone como ejemplo para que la UD pueda salvarse en el presente.

“Tiene tres partidos como local ahora y tiene que aprovecharlo como lo hicimos nosotros ganándole al Barcelona (3-0) y al Real Madrid (4-3) cuando todos nos daban por muertos. Si nos salvamos con un calendario más complicado en el primer año que habíamos subido de Primera, este equipo puede lograrlo también”, incide el delantero.

Para conseguirlo, Koke alude al triunfo por 1-0 contra Simeone: “El partido contra el Atlético de Madrid es el ejemplo de la solidez que tienen que demostrar. Ese partido marca una base para cómo encarar los cinco partidos que quedan. El equipo necesita ser sólido atrás y producir arriba”.

Asimismo, alerta a la hinchada insular, de la que sigue “sintiendo el cariño que la gente de Gran Canaria” porque le siguen mandando mensajes “aunque hayan pasado tantos y tantos años”. “Mando una señal de ánimo a la afición porque la afición casi siempre hace un jugador más. Si tenemos a la grada animando y presionando al rival sientes que tienes un compañero más”.