¡ALARMA! Fabio Silva no se recupera para el UD Las Palmas-Valencia y la presencia de McKenna pende de un hilo

Diego Martínez va a tener un problema serio para el encuentro del sábado a las 17.30 horas contra el Valencia. El técnico vigués no va a poder contar con su goleador ante el conjunto che. Fabio Silva no terminó de superar las pruebas en el entrenamiento del viernes y su nombre no estará en la lista de convocados. Asimismo, la presencia de Scott McKenna pende de un hilo, pues el central escocés tiene molestias en un gemelo y se debate entre forzar o no.

El plan que había establecido con Fabio Silva comprendía que en el penúltimo entrenamiento de la semana, en la que ya venía compartiendo carreras con el grupo, tenía que probarse para ver si la lesión en la parte posterior de su muslo derecho se habían terminado de disipar después de que sufriera el pinchazo contra el Atlético de Madrid.

Como en Zorrilla

Incluso, la opción que más se barajaba con el autor de diez goles amarillos esta temporada, pasaba por resguardarlo hasta la segunda parte del choque ante el Valencia y no cargarlo con tantos minutos. Una estrategia similar a la que se llevó en Valladolid, cuando Fabio saltó al terreno de juego con un protector en la misma pierna.

De esta forma, habrá que esperar al partido contra el Rayo Vallecano de la próxima semana para poder comprobar si Silva ya ha podido superar la lesión que ya le impidió jugar en Bilbao y que lo va a hacer el sábado contra un rival al que ya consiguió batir en la primera vuelta liguera a pase de José Campaña.

Así, la delantera de la Unión Deportiva podría volver a formarse tal y como se vio en San Mamés, con Sandro y Moleiro alternando junto a Oli McBurnie y, esta vez sí, la presencia de Javi Muñoz por la derecha en detrimento de Marvin Park si así lo considerase Martínez.

Dudas en la zaga

Lo que va a tener que aclarar el entrenador vigués es cómo conjugar la pareja de centrales, pues Scott McKenna no las tiene todas consigo después de estar lidiando durante la semana con unas molestias en el gemelo que le tienen casi sin opciones de jugar.

Álex Muñoz cobra enteros para jugar como lateral zurdo y que Mika Mármol vuelve a ser central

En caso de que el escocés no pueda vestirse de corto, la posibilidad que mayor enteros cobra es la de pasar a Mika Mármol a la posición de central y que en el costado regresara Álex Muñoz, quien también le anotó un gol al Valencia en Mestalla.