Diego Martínez no es como Pimienta y ve "natural" y "muy bonito" que la guagua de la UD Las Palmas vaya por Fondos de Segura

A Diego Martínez sí le parece bien que la guagua de la Unión Deportiva llegue al Estadio de Gran Canaria por la bajada de la calle Fondos de Segura el sábado a partir de las 15.30 horas. No entiende que pueda suponer una carga extra de presión para sus jugadores, sino más bien todo lo contrario. Una opinión que hace apenas dos años se entendió como algo negativo cuando García Pimienta trasladó que el baño de masas previo en las últimas jornadas con el ascenso en juego desviaba la atención de sus jugadores. Ahora, el gallego, ve que es una decisión "natural" y "muy bonita" en la previa del choque ante el Valencia, el sábado a las 17.30 horas (Movistar LaLiga TV).

Descartó Martínez con la destreza verbal que le caracteriza la palabra "bajar" al recorrido de la guagua por Fondos de Segura. "Todo el mundo me ha comentado lo especial que es ese momento de ir por esa calle", añadió el míster con la intención de que la energía positiva de la afición, a la que reconoció el cariño perenne que muestran en todo momento y poniendo el ejemplo del choque ante el Getafe en el que se consiguió revetir la racha negativa de 14 partidos sin conocer la victoria y aun así se escuchaba más a los hinchas amarillos que a los madrileños, pueda trasladarse en el terreno de juego.

Guerra con los medios

Lo que sí quiso aclarar el entrenador, después de que se le preguntara tres veces sobre esta decisión, es que no cree que la entidad insular le haya tenido que preguntar si le parece bien o mal. Tampoco es que le incomode la situación, pues lo entiende como algo positivo. Y en esta retahíla de explicaciones, el vigués optó por volver a atacar a los medios de comunicación. "Es complicado aquí, eh. Donde está la frontera entre la autenticidad y la naturalidad muchas veces cuesta porque a veces interpretáis cosas que... El error es mío, voy a ser más asceptico. Queremos una conversación, pero si cada cosa que dices se lleva por el lado que blabla, el error es mío. Posiblemente me cortaré más y seré menos auténtico y natural", trasladó el técnico argumentando que le sorprendía que se le preguntase si el club tenía que cuestionarle si le parecía buena idea o no.

De igual forma, en su criterio que tiene con los medios de comunicación, ligó toxicidad y existencia de fake news en el mundo del fútbol y en este caso en concreto con la Unión Deportiva después de que se abriera el melón del posible interés del Valencia con Javi Muñoz, que todavía no ha tomado una decisión sobre su continuidad en la Isla o no. "Empieza el show del final de temporada. El año que viene, ojalá sea en Primera División, que lo será con nosotros aquí, volverá a pasar lo mismo. Yo mismo te digo que ha habido muchos momentos en mi carrera en el que han salido noticias respecto a mí que eran cero, Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto, ¿no? Esto es el mundo de las fake news, ¿no? ¿Qué más da, no? Si es cierto, porque es cierto, y si no lo es, nadie va a salir a desmentirlo. En los próximos cinco partidos va a haber noticias de este tipo. Sí, sí. Y cuanto más dimensión tenga el equipo al que nos enfrentemos, más todavía", comunicó Martínez.

Sobre el Valencia

Del rival del sábado, al que le venció en su estreno como técnico en el mes de octubre y puso fin al periplo del club de encadenar 23 partidos sin poder sacar un triunfo, Diego hizo una diferencia respecto al Valencia de Mestalla al que ahora va a visitar Siete Palmas. "Están haciendo un buen trabajo con su nuevo entrenador, Carlos Corberán y el club ha invertido con acierto en diciembre; ha invertido una cantidad importante para poder también afrontar con garantías la segunda vuelta porque es un histórico del fútbol español. Todo esto nos tiene que ilusionar, nos tiene que motivar, y como hemos visto en los últimos partidos esos retos, esos desafíos, atraen a nuestro equipo", subrayó el míster, que hizo un antes y un después en el nivel de competitividad de sus jugadores tras el triunfo en Getafe.

Sobre el tramo final liguero y los cinco partidos que restan: "Como hemos visto en los últimos partidos esos retos, esos desafíos, atraen a nuestro equipo"

Visión con Januzaj

Recordando que en ese partido de la jornada 10 uno de los jugadores que hizo posible la remontada del gol inicial de Pepelu fue Januzaj, y rescatando sus palabras con el belga en Bilbao en el que dijo que "está para lo que está", se le preguntó si podía ahondar en esa reflexión ofrecida en San Mamés. "Cuando llegamos fue titular y, desde ese momento, se lesionó cuando jugó 66 minutos. Y desde ese día ya no tiene nada que ver. Si investigas un poquito, ya no ha jugado los mismos partidos que en los últimos tres años en todos los equipos en los que ha estado. Es decir, es un chico que nos ayuda mucho, que creemos en él, pero que hay que cuidarlo. Y lo que necesitamos es que esté, que nos dé minutos de calidad en la medida que pueda y ojalá esos minutos se vayan transformando en más, pero va a depender también de su evolución, de cómo se vaya sintiendo. En cualquier caso, meterle esa presión extra creo que no es interesante", avanzó el técnico.

Y finalmente sostiene que: "Janu está haciendo un esfuerzo grande, con un compromiso grande para intentar estar con minutos de calidad, y eso es lo que buscamos. Lo estamos cuidando entre todos y él nos está dando, nos va dando, y hemos conseguido que tenga continuidad en los entrenamientos, que era algo que él también necesitaba. Pero claro, es que hay que analizar todo con más profundidad y hay cosas, evidentemente, que no pueden hacerse públicas, porque pertenecen a la intimidad de un equipo".