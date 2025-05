Manu Fuster: «Con tres goles en contra no da»

«Con tres goles en contra no da» y «las matemáticas no funcionan si tú no ganas». El centrocampista de la UD Las Palmas se mostró crítico y directo con el juego del equipo, que ayer volvió a desaprovechar la oportunidad de lograr la salvación.

«Estamos jodidos como es normal, como toda la gente que ha estado aquí dos horas antes del partido, es día para estar jodidos. Pero quedan cuatro finales. Una de ellas es aquí en casa la semana que viene y no queda otra que seguir remando porque hace tres semanas estábamos muertos, en dos jornadas salimos del descenso y esto puede volver a pasar», expresó.

Dio las gracias a la afición y les pidió que siguieran creyendo de cara a esta recta final, en la que los partidos en casa jugarán un papel fundamental. «El viernes contra el Rayo hay que ganar como sea. Es verdad que el equipo demuestra que puede por muchos momentos del partido», sentenció.