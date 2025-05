Martínez: «El 1-2 nos hizo muchísimo daño»

Reconocer la evidencia. El técnico de la UD Diego Martínez asume que lo de ayer fue un batacazo de primer orden. «Esta es una derrota que duele mucho. Era un partido muy importante y hemos fallado. Es una pena porque sentimos el apoyo de la gente, que ha estado sensacional con el equipo. Nos ha costado mucho en la primera parte, aunque conseguimos empatar», determinó el estratega gallego. En relación al momento más crítico, señala el 1-2 de Duro.

«El segundo gol nos hizo muchísimo daño. Cometimos un error y nos penalizaron. El equipo lo ha intentado hasta el final, pudimos lograr el empatar que era el mal menor. Nadie ha dicho la última palabra, porque quedan cuatro partidos y tenemos que levantarnos». Lamenta la actitud defensiva de su equipo, en una tarde negra con tres tantos en contra. «No hemos estado bien. El gol nos hizo daño, tanto el primero como el segundo. Especialmente en la primera parte no fue un partido bueno por nuestra parte. Teníamos un rival muy fuerte que está en un estado de confianza alto. El equipo lo ha dado todo hasta el final. En el arreón del último tramo pudimos haber marcado. Tengo en la cabeza una acción de Mata, otra de Moleiro...Fueron muy claras, pero no pudo ser y lo lamento», relata.

En relación a la vuelta de Fábio Silva, no quiso dar pistas sobre si estará ante el Rayo Vallecano el próximo viernes .«No sé. Ojalá tuviéramos a Fabio Silva. No estaba apto para jugar. Ha hecho todo lo posible, al igual que los servicios médicos pero no llegó».

Reconoce que la cruzada por la salvación se vuelve a complicar. Restan cuatro finales (doce puntos) y el Alavés cuenta con una renta de tres puntos –que son cuatro si se suma el gol average–. «Es un día muy duro porque la cuesta se vuelve más empinada. Pero la realidad es que era un partido importante y hemos fallado. Hemos tenido opciones de puntuar. Cuando cometes errores como los mostrados ante el Valencia, pues te penaliza. Pero hay que tener resaca emocional cero, a pasar página y a intentar sacar el viernes los tres puntos ante el Rayo. Porque esto es fútbol y en dos partidos puede cambiar mucho. Aquí no se rinde nadie».

Martínez aplaude el empeño de la marea amarilla, que registró una gran entrada con 24.942 espectadores. «La afición ha estado sensacional. Ha sido una inyección magnífica. No estuvimos acertados y las que hemos tenido no las hemos enchufado». Admite que está en deuda con la grada y elude hacer más cálculos sobre la salvación. «Hay que ganar el viernes. Cualquier opinión que dé hoy aquí será complicado. Tenemos que estar más acertados y tener más confianza para poseer más precisión. Que nuestros jugadores de talento estén más finos y, sobre todo, no conceder situaciones al rival que nos han penalizado. Es lo primero que hay que ajustar».

En relación al casting de la portería y la vuelta de Cillessen, recuerda que el esfuerzo que ha realizado el holandés. «No está al ciento por ciento. Afortunadamente tenemos un equipo comprometido. Hay que darle las gracias por estar en el equipo en un plazo récord. Horkas, por su parte, ha estado a buen nivel».

Lejos de fustigarse, reclama un análisis con más perspectiva. «En los últimos tres partidos estuvimos mejor a nivel defensivo [ante el Getafe, Atlético y Athletic]. El rival lo hizo bien. El segundo gol, en cualquier caso, es error nuestro». Su discurso ya resalta cansino, repitiendo que si cuenta con «32 puntos es porque nos lo hemos ganado». «Nosotros vamos a seguir luchando para poder sacar el partido del viernes adelante. En esto hay que creer, pero paso a paso. Tenemos 32 puntos y cada uno de ellos lo hemos ganado a pulso».