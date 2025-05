A la UD Las Palmas no le basta solo con creer en las buenas segundas partes

Las Palmas parece que o nota el agua al cuello en los partidos disputados en el 2025 o no reacciona. No solo por los 10 puntos conseguidos en este año tan funesto, si no también en los partidos en los que ha dejado un sabor de boca de casi pero no. El mismo con el que seguramente la mayor parte de la afición insular se va a quedar con la derrota ante el Valencia. Se acabó el partido gozando de las mejores oportunidades de la UD y con el equipo empapado de fe para intentar recomponer el resultado, pero no solo con creer le basta a este equipo, que ve como pasa otro fin de semana malhadado.

Con una hoja del almanaque arrancado de cuajo ya quedan cuatro fechas, doce puntos y ya el agua al cuello no solo se limita a los partidos en sí, el campeonato está expirando y tiene que decidir la Unión Deportiva qué quiere hacer. Si enderezar su rumbo y confirmar que se quiere quedar en la mejor liga del mundo o caer al infierno.

Ya no valen solo los discursos

Esto ya no vale con discursos analíticos de cómo se pudo haber gestionado mejor el pasado o encontrar los errores a enmedar. Las palabras vacías desde la palestra caen en saco roto si no se empiezan a tomar decisiones determinantes sobre el terreno de juego.

De nada sirve que Diego Martínez pueda volver a encontrar una fórmula mágica con la que sus jugadores descollen fiabilidad como lo habían hecho en los tres últimos partidos disputados. Si se cometen errores groseros como ante el Valencia, poco se puede rascar.

En 2025 la UD lleva nueve goles a partir del minuto 80, cuando nota el agua al cuello y espabila

Aun así, no está todo perdido. Los granos de arena no han terminado de bajar por el tobogán del tiempo y expiar los pecados es todavía una opción. 12 puntos. Cuatro partidos en tres semanas y la respuesta hacia un futuro prometedor o la caída al fuego encontrará su solución.

Ese mismo paso de las agujas del reloj es al que se ha acostumbrado Las Palmas para activarse. Al final, notarse bajo presión va a ser una constante para salir de la escotilla de los resultados negativos y espabilar.

Demasiado Duro

Tuvo que volver a ponerse por delante en el marcador un rival para reaccionar. Hugo Duro casi sin quererlo puso el 0-1 y dio paso a los mejores momentos de la UD, que pudo irse al descanso con el empate a un gol gracias al noveno de Sandro en la temporada. Tanto que acallaron las tímidas críticas que reclamaban su protagonismo.

Y cuando lo tenía todo de cara el conjunto local, delante de su gente, llegó el autoboicot con dos nuevos regalos para dilapidar toda la fe que había ido in crescendo hasta entonces.

Incomprensible

No se entiende muy bien por qué le ocurren esta situaciones a Las Palmas. Cuando mejor se siente tira piedras sobre su tejado y cuando más apurado vive mejor compite con sus rivales.

Cuando ya no quedan más agurejos que perforar en el cinturón, los talentosos encuentran su turno en el salón de baile. O eso al menos cree Martínez si se atiende a sus palabras en las que intenta convencer de que «cuando el partido está más abierto, el talento de este tipo de jugadores aflora».

LaLiga: UD Las Palmas - Valencia / Andrés Cruz

Pues quizás tenga que alinear a los hombres más atléticos con los que tiene en la plantilla e intentar aguantar hasta que considere que sea el momento de los Moleiro, Manu Fuster y un Januzaj que volvió a demostrar ayer que le sobra magia a raudales en cada taco de sus botas .

Tal y como ya ocurrió contra el Alavés, con los goles de Fabio (90’) y Moleiro (95’); con el Celta con el tanto de Moleiro (48’); ante la Real Sociedad y el estreno de Oli (60’), frente al Getafe y la reacción de Fabio Silva (53’ y 74’) y McBurnie (61’); para ganarle al Atlético de Madrid con Javi Muñoz (93’) y en San Mamés, con los mejores momentos en el tramo final y el larguerazo de Januzaj, todo la felicidad que aflora en Las Palmas llega con las segundas partes.

Hasta por extraño que pueda parecer, lleva pasando desde hace tres meses, cuando lo intentó con el Villarreal (1-2, gol de Fuster en el 84’); en Girona (2-1, gol de Fabio Silva en el 82’ y palo de Oli instantes después);para el empate con Osasuna con el tanto de Januzaj en el 98’ y en el 88’ también del belga contra el Getafe en el primer mes de enero, cuando todó empezó a tomar otro rumbo.