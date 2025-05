Devolver la titularidad a Cillessen o seguir con Horkas en la portería de la UD Las Palmas, he ahí el dilema

Diego Martínez va a tener que resolver un problema de relieve en la portería. Seguramente es la posición más comprometida para decantarse por el jugador que la ocupe, pues a diferencia de uno de campo su sustitución durante un partido queda reservada a solventar problemas físicos. También la confianza es un factor determinante en estas lindes. Así, ahora al técnico gallego le toca decidir si quiere devolver esa confianza a un Jasper Cillessen que ha sido su portero, o a un Dinko Horkas que ha combinado grandes actuaciones con nubarrones .

El guardián tulipán ya entró en la convocatoria del choque del fin de semana pasado frente al Valencia, casualmente uno de sus dos ex equipos en España –el otro fue el Barça– y se le pudo apreciar ágil durante el calentamiento de porteros junto a José Yepes, Dinko Horkas y Álvaro Killane.

Recuperación exprés

Dejó de esta forma Cillessen su tiempo de recuperación deportiva en 34 días, el transcurso de tiempo que pasó entre que Borja Iglesias se le cayó encima del tórax y le perforase el instentino delgado de forma accidental en el minuto 27 del choque ante el Celta de Vigo en Balaídos y el duelo ante el Valencia.

Borja Iglesias, junto a Cillessen, y la camisa firmada del plantel del Celta. / LA PROVINCIA / DLP

Una sanación que se ha llevado por los cauces más óptimos, pues en los primeros días de revisión médica de Jasper incluso se llegó a temer que no pudiera jugar más en lo que restaba de temporada. Sin embargo, el neerlandés ya se calzó los guantes el pasado sábado. Al menos en el banquillo.

Sobre esta vuelta casi en tiempo exprés, Diego Martínez se pronunció en el pospartido frente a los che en términos de prudencia. «Es un portero que ha hecho un esfuerzo a nivel médico por estar hoy [el sábado pasado], pero todo tiene su proceso. Su porcentaje de regresar no está alto, pero él sí está al 100%. Eso tiene su proceso. Pero afortunadamente tenemos un equipo muy comprometido, que todo el mundo intenta estar, sí, sí. Hay que dar las gracias por haber intentado estar con el equipo en la convocatoria, independientemente de que pueda estar al 100% o no», indicó el vigués.

Reconocimiento a Dinko

A la vez que abrió la otra puerta de la ecuación al mencionar al portero titular contra el Valencia, Dinko Horkas, que no tuvo su día y pudo haber hecho más en los tres tantos encajados, en dos de ellos por no mantener la firmeza en sus guantes y en el segundo de la tarde al no calcular bien para despejar un balonazo desde 60 metros de la zaga rival que terminó desequilibrando la presión del equipo.

«También sería muy injusto con la decisión que tome. Creo que Dinko ha estado a muy buen rendimiento durante estos partidos, creo que nos ha dado un muy buen nivel. Y bueno, esto es un poquito lo que tiene la portería, que muchas veces hay partidos que puedes estar mejor o peor», adjuntó Martínez sobre el croata.

LaLiga: UD Las Palmas - Valencia / Andrés Cruz

Esa injusticia a la que se refiere el entrenador de la UD se sustenta por las actuaciones destacadas que ha reflejado Horkas desde el primer momento en el que tuvo que sustituir a Cillessen en Balaídos, con una mano milagrosa en el minuto 85 para mantener el empate; así como sus paradas en Getafe en la primera parte para hacer posible la victoria y especialmente ante el Atlético de Madrid dejando quizás una de las paradas de la temporada al cubrir como un gato el palo y evitar el 1-0 de Julián Álvarez a bocajarro y que posteriormente permitió el triunfo de Las Palmas.

Mezcla de sensaciones

Sin embargo, los borrones que tuvo el día de la Real Sociedad en el primero y el tercer tanto txuriurdin al dejar sensaciones de que podía haber hecho mucho más, como las decisiones tomadas frente al Valencia ponen el debate sobre la mesa al quedar tan solo cuatro partidos hasta final de curso.

Tampoco ayuda al portero criado en la cantera del Dinamo Zagreb no haber podido cortar la sangría de goles encajados, pues acumula 14 en los nueve partidos que ha disputado en Liga. Dejando al margen los cinco recibidos en los tres choques coperos.

Los números del croata tampoco le ayudan en demasía: 14 goles encajados en nueve partidos jugados

El viernes podría ser de nuevo el turno de Cillessen, que después de una temporada en la que ha sufrido un esguince de rodilla, un golpe grave en la cabeza en el partido del Metropolitano que no le impidió estar al 100% cinco días después ante el Rayo Vallecano –el próximo rival el viernes a las 20.00 horas–, y el percance en el instentino, sigue siendo el tercer portero con más paradas de LaLiga con 91.