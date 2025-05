Raúl Martín y el sueño de dirigir a la UD Las Palmas: "El entrenador es Diego Martínez y merece un respeto"

Raúl Martín dio una lección de elegancia y dedicó el ascenso a su equipo técnico, que cuenta con figuras con paso por la UD como Nauzet Alemán o Cicovic. No aclaró si entrenará a Las Palmas Atlético en la 25-26 en 2ª RFEF. «Tengo una circunstancia personal con mi anterior trabajo; hay que hacer las cosas con paciencia. Vamos a disfrutar, ya habrá tiempo para pensar. Hay una familia y tenemos que darle de comer", valora tras subir con la vela chica.

José Ángel festeja el 2-0 de Las Palmas Atlético. / ANDRÉS CRUZ

Lo importante es disfrutar y ya veremos donde estamos la próxima temporada». Reconoce la regularidad del filial «en una liga muy igualada». «Fuimos los más regulares, ahí están los datos y los chicos han recogido el premio que el año pasado no pudimos. Nos quedó ese sabor amargo y el Regional C no pudo subir. Ahora hay tres generaciones que se aprovecharán de este trabajo: la del División de Honor, Regional C y la nuestra».

Lamenta que al inicio de curso llegasen contratiempos. «Se desestabilizó algo el plantel en relación al talento por una serie de circunstancias». Sobre si llegó la hora de subir platanitos al primer equipo, resalta que solo se limita «a ayudarlos a prepararlos».

Brian Velázquez alza el título de campeón del Grupo Canario de Tercera RFEF. / ANDRÉS CRUZ

«No hay cabida para todos y entiendo las circunstancias. Lo que tenemos que hacer es apoyar al equipo el viernes para el partido que tiene contra el Rayo y por nuestra parte, batir al San Miguel. Centrarnos de igual manera en la Copa, que también nos motiva».

En relación a la falta de oportunidades de los jugadores de Las Palmas Atlético en el primer equipo, pide «paciencia». «Cuando los resultados no se dan, se mira para nosotros para poder recrearse. Vamos a seguir trabajando, hay muchos cedidos y seguiremos aportando. Estamos para ayudarles a conseguir el objetivo y que se muestren en el mundo profesional. Ya veremos si todos pueden tener cabida». Sobre si le gustaría entrenar a la UD, pide respeto por la figura del vigués. «Diego Martínez es el entrenador; es la persona que está en el club. Hay que guardarle mucho respeto. Entiendo que cada uno tiene su opinión. En las redes dan su opinión, pero el míster es Diego. Somos el cuerpo técnico de Las Palmas Atlético y tenemos que seguir trabajando. Ya me pasó en el Estrella de tener miras futuras y me equivoqué. Cuando llegan las derrotas en la UD, miran al filial».

Las voces de los héroes

José Ángel, autor del 2-0, resume un curso para enmarcar. «Es una temporada de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo. No te puedes olvidar de la cantera; es un paso adelante. Esto es lo que sueñas cuando eres niño. Es otro capítulo mi trayectoria. La gente dudaba y es un golpe sobre la mesa». Sobre la aportación en la UD, como canterano sueña con «aportar su granito de arena». Para el capitán Brian Velázquez, «es un momento espectacular». Sobre su papel en el plantel profesional, argumenta que «eso no depende de mí. Pero ojalá, más pronto que tarde llegue el momento . Y si se da pues aprovecharla». Considera que hay materia prima para triunfar en la élite: «¿Y por qué no? Si lo hemos hecho en nuestra categoría podemos hacerlo en una superior. El año que viene vamos a dar la talla». Aplaude el rigor de Martín: «Te lo da todo hecho para que lo culmines».