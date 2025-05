Trashorras: "Januzaj me parece de los jugadores más talentosos de la UD Las Palmas, pero yo no lo entreno"

¿Su corazón tira para el Rayo o pesa la necesidad extrema de la UD?

Está un poco dividido, quizás en estos casos, cuando se enfrentan dos equipos a los que tienes tanto cariño, quieres que gane el que más lo necesita. El Rayo pelea por entrar en Europa pero la UD necesita más los puntos. Me van a perdonar en Vallecas, esta vez voy a tirar más por la UD Las Palmas. Lo necesitan más. El Rayo tendrá posibilidades de entrar en Europa hasta el final, pero ellos se juegan seguir en Primera.

Roberto Trashorras, en su etapa de técnico del CD Lugo. / LA PROVINCIA / DLP

¿Por qué ha llegado la UD a esta situación? El club isleño pasó del seis de nueve y tumbar al Barça al 2 de 16 con un manto de pesimismo.

Eso sería cuestión de analizarlo de forma profunda y luego a final de temporada mirar qué errores se han cometido. No estoy tan encima y tan pendiente de todo lo que ha sucedido. Sí es cierto que con el cambio de entrenador [en relación a la llegada de Diego Martínez], parecía que la cosa iba mucho mejor porque se logró esa racha de seis de nueve. Luego entró en una dinámica bastante mala...Pero bueno, a priori que la UD esté luchando por no descender es lo lógico, lo que no es lógico y anormal es que el Rayo esté peleando por entrar en Europa. Que no tienen el presupuesto que tienen otros, que carecen de la estabilidad de otros rivales. Hay que analizar a final de temporada lo que se ha hecho bien y mal. Hacer un balance y tomar decisiones. Ahora no hay que pensar qué se ha hecho mal, sino conseguir el mayor número de puntos en estos cuatro partidos para que la UD se quede en Primera.

Le detecto optimista...

Lo veo con optimismo porque es lo que uno desea. Piensas y deseas que la UD se quede. Va a depender y mucho de este fin de semana, el Alavés va un campo complicado como es San Mamés y el Sevilla juega en Vigo. Y en la próxima jornada, hay un Sevilla-UD Las Palmas. Creo que si la UD es capaz de ganar esta semana, da un salto grande. Luego tiene Sevilla y Leganés. Pero creo que es importante ganar esta semana, para por lo menos recortar puntos. Entiendo que si el Alavés gana en San Mamés y el Sevilla gana en Vigo, se complica y mucho. Si los resultados se dan y la UD hace sus deberes, se mete de lleno en la pelea. Lo más importante ahora es llegar a la última jornada con opciones y dependiendo de uno mismo. Intentar de depender de uno mismo en la última jornada es clave. Si no, vas mal.

Roberto Trashorras con Luis Enrique, en la etapa de seleccionador nacional del asturiano. / LA PROVINCIA / DLP

¿Usted cree en los maletines? ¿Y en los expedientes X?

No, no puedes controlar lo que pase en otros partidos. Llegarán partidos en la que los rivales no se juegan nada, es difícil cuando un equipo no se juega nada y el otro todo. Debes llegar a la última jornada dependiendo de ti mismo, debe ser la única intención.

¿Le sorprende que un equipo con Fábio Silva, Alberto Moleiro, Sandro Ramírez o Dário Essugo solo cuente con ocho victorias?

Tienen muy buenos jugadores, pero no me sorprende eso. Detecto una UD diferente, no veo a una UD que como años anteriores dominaba mucho el juego...

Como con Pimienta o Setién.

Eso es, era otra UD. Más dominante, atacaba desde la posesión e intentaba dominar el partido a toda costa. Con Diego Martínez es una UD más directa. Intenta atacar más rápido, tienes jugadores de talento pero la Primera es así. Todos los equipos tienen sus argumentos y están bien trabajados; son difíciles de batir. Te pueden sorprender, pero al final los resultados están ahí y es lo que marca. Pero confío en la UD.

Roberto Trashorras. / LA PROVINCIA / DLP

Hay que mantener la política de cantera como el Celta de Vigo. En este curso, solo dos jugadores de la base han pasado por la UD.

Eso es lo más importante, un equipo como la UD si tiene algo diferente con el resto es el talento canario. Pocas canteras pueden presumir como la canaria de tener tantos jugadores buenos y de tanta calidad. Lo que pasa que para ello debes contar con un entrenador que tire de la cantera, no digo que Martínez no lo sea, sino que tiene apostar y ser de cantera. La base debe llevar el mismo patrón que el primer equipo, tener una estructura, trabajar desde la misma idea y creo que la UD por historia y por mimbres, siempre ha sido un club de cantera.

¿Le gusta Januzaj? Y eso que solo juega 20 minutos, según realza Martínez.

Me parece de los jugadores más talentosos, pero no estoy ahí y no lo entreno. No puedo opinar, si Diego no lo pone, sus motivos tendrá. Si está fino, es diferencial. Es como Moleiro, son jugadores que los ves diferentes como Sandro. Si están finos y contentos, son jugadores que te decantan un partido.

Roberto Trashorras, en su periplo de jugador del Rayo, festeja un tanto en Vallecas. / EFE

¿Dónde está el secreto del Rayo? Coquetea con Europa y cuenta con la fortaleza de un barrio. La afluencia media es de 12.800 por los 23.900 de la UD.

Tener una idea y apostar. Tener paciencia y mantener una idea fija. Los entrenadores que han pasado por el club son de idéntico perfil. Fichajes que quieran venir y quieran ser importantes. Tener una idea y una forma de actuar y trabajar. Pero ante todo, paciencia. Los resultados pueden ser buenos o malos, pero con paciencia y proyecto todo llega. En Vallecas brindan estabilidad y el margen preciso de confianza. Mantienen la idea: de Iraola y a Íñigo Pérez, segundo del primero. El truco está ahí.

Como entrenador, está libre tras abandonar el CD Lugo. ¿Y si algún día le llama Ramírez? ¿Qué le diría?

Si me llama Ramírez como le voy a decir que no...Ya lo sabe, si me llama Ramírez o Nicolás Ortega, cojo el primer avión. O el barco. Como si tengo que ir nadando. Hablando en serio, empecé mi carrera de entrenador hace unos años y espero por una propuesta interesante. Y regresar a la UD, pues imagínese. Por todo lo que conlleva ese club y lo que me brindó, sería muy especial.

El aficionado de la UD aún le recuerda por esas dos campañas en Segunda con 64 partidos y once goles (de 2006 a 2008). Le conocían los críticos como el 'fichajazo que vino del paro'.

Sí, fueron dos años muy buenos. Increíbles a nivel personal, me devolvieron al nivel que tenía de años anteriores. Cuando caes de pie, ya sabe. Y en la Isla me pasó así. Me sentí respaldado, querido y cada vez que voy a las Islas, la afición así me lo hace llegar con su cariño.