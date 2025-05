El desliz de Martínez sobre el Robin Hood de la UD Las Palmas: "Fábio Silva llega un poco justo"

A la cuarta pregunta sobre Fábio Silva, a Diego Martínez se le escapó el secreto mejor guardado de la UD Las Palmas. El arma secreta está para un rato. "Llega un poco justo", valoró el vigués, tras elevar a los cuarto vientos la profesionalidad y la entrega del cedido por los Wolves.

Diego Martínez. / EFE

Mañana y desde las 20.00 horas, llega el Rayo de Íñigo y no hay margen de error. Todo o nada. Siguiente pantalla o apocalipsis Emenike 2.0. En relación a la falta de cintura táctica, Martínez recordó las seis victorias del pasado año, ni rastro de autocrítica en relación al rendimiento de esta campaña : dos triunfos en 16 jornadas. Se lo juego todo en dos semanas.

"Llegamos aquí con 23 partidos sin ganar en el mes de octubre [14 con Pimienta más los nueve de Carrión]. Contamos con ocho victorias y cinco empates, que es lo que necesitaba el equipo. Hemos utilizado diferentes patrones de juego, reconocidos por toda España incluso más que aquí, en la Isla. Por ejemplo, el de Barcelona. Venimos ahora de un mal partido contra el Valencia. En el fútbol y en la vida no existe el pasado, solo el presente de ese mal partido. Parece que nos olvidamos de los tres anteriores", realza Martínez, que está a tres puntos del Deportivo Alavés, primer puesto que marca la salvación.

Vuelve a mirar al pasado para poner en valor su trabajo. "Quedan cuatro jornadas y estamos en plena lucha por conseguir nuestro sueño de la permanencia, algo que era una quimera en octubre. Estamos ahí, aunque con dificultad. Espero sumar tres puntos y ganar a un rival muy complejo, difícil, con velocidad, con gran entrenador y con perfiles de jugadores que nos demandará mucho en lo físico".

Resignación a la realidad económica

El estratega de la UD analiza la recuperación de Fábio Silva y recuerda que maneja más opciones en ataque. Sin el luso, se perdió en San Mamés y ante el Valencia. "Fábio Silva está haciendo todo lo posible por llegar. No lo sabe ni el propio jugador. Vamos a esperar al máximo, no solo con él porque también lo haremos con otros jugadores, manejamos una estimación. Llega un poco justo".

Lamenta el carrusel de despistes y considera que llega la mejor ocasión para el resurgir. No le queda otra. "Creo en mi equipo, en ellos y en el trabajo. Luego hay que estar acertados y minimizar los errores, que es lo que nos pasó en el último partido ante el Valencia. Esto es un poco lo que necesitamos. Lo veníamos haciendo muy bien. Venimos de un buen rendimiento y me agarro a eso [a lo ofrecido ante Getafe y Atlétíco de Madrid, así como ante el Athletic]. A veces los puntos llegan en goles de primera o segunda parte. Los partidos al final de temporada son así".

El plan del Inter

Sobre su plan de partido y si será más ofensivo ante el Rayo, pone el ejemplo del Inter y de su pase a la final de la Champions. "Marcaron en el 94 y luego en la prórroga; no creo que estuviese planificado". Y vuelve a incidir en la falta de humildad del entorno: “Ocurre que muchas veces nos olvidamos de dónde venimos. Ojalá en estos cuatro partidos podamos ganar los cuatro. Estamos ahí, con el segundo presupuesto más bajo de la categoría. Estamos ahí en plena pelea, en plena lucha. Ojalá podamos mantener las cosas buenas que hace el equipo durante los partidos", determina. Repitió hasta la saciedad que la UD es el noven máximo realizador.

"Somos el noveno equipo máximo goleador, desde la jornada 10, con un poder ofensivo importante. Pero donde debemos mejorar es en las situaciones defensivas. Y no hablo del portero o la defensa, hablo de todo el equipo, de los once", puntualiza. La UD es el segundo más batido de la competición y solo ha ganado un partido de local en el Gran Canaria en 2025.

Silencio sobre Januzaj y Cillessen

No da pistas sobre la presencia del internacional belga y el portero holandés de inicio. "No hablo del once". Un ex de la UD y Rayo como Trashorras elogió las bondades del atacante, al que considera que "si está fino, puede ser tan diferencial como Moleiro".