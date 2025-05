Los secretos de Raúl Martín: antidivo, metódico y el científico que llevó a Las Palmas Atlético a la cordura

Raúl Martín, el antidivo del Anexo de Siete Palmas que encendió la antorcha de la cantera. El estratega de Las Palmas Atlético -filial de la UD Las Palmas- es el rostro de la esperanza para la factoría de Pedri, Kirian, MoleiroVieraVitolo o Valerón. Tras conquistar el ascenso a 2ª RFEF -para poner fin a tres temporadas en el infierno-, con victoria (2-0) ante la UD Ibarra de Maradona Junior, posó con su equipo de trabajo -imagen del margen inferior de la publicación- como mensaje del nuevo ciclo. Lejos de ponerse la medalla (tenía motivos por los 73 puntos, 21 victorias, diez empates, dos derrotas, 62 goles y 16 en contra), se refugió en el silencio. «Aquí están los protagonistas», determinó señalando a su guardia pretoriana.

Ni bloque alto ni bloque bajo, nada de explicaciones empíricas del balón como su antecesor en el cargo, Yoni Oujo -ahora en el Panadería Pulido de San Mateo y que llegó a aseverar que se veía dirigiendo a la UD-. Martín, a esa pregunta de si soñaba con la silla eléctrica del Gran Canaria, reclamó respeto para Diego Martínez. «Es nuestro entrenador, apoyemos para ganar al Rayo Vallecano».

Los escuderos son Nauzet Alemán, segundo entrenador, Zeljko Cicovic, preparador de porteros, Raúl Herrera, preparador físico, Adrián Martín, asistente técnico, Cristian Nuez, readaptador, Enrique Fernández, fisioterapeuta, Tomás Alfonso, delegado, Juan José Rodríguez, analista, y Teresa García y Alejandro Campos, también del área de fisioterapeutas.

Faltaban en la imagen el veterano Víctor Pons, médico, Daniel Suárez, nutricionista, así como Alejandro Simón y Domingo Fresnada, encargados de material. Estaban inmersos en la fiesta del filial, con manteos a Manuel Rodríguez Tonono, Martín y al hijo del Pelusa -que jugará el playoff-.

Las Palmas Atlético y el Regional C de la cadena amarilla. / Andrés Cruz

Padre espiritual de Las Palmas Atlético

Mientras todos los focos eran para Elías Romero (pichichi del filial y del Grupo Canario con 16 goles), así como para el meta Álvaro Killane, Saliou, Bassinga o Valentín Pezzolesi, que acarician el primer equipo, el capitán Brian Velázquez defendió el nivel de esta generación. «Hemos dado un golpe sobre la mesa». El padre espiritual de la nueva camada es Raúl Martín, que fue jugador de la zona de El Doctoral.

También militó en el San Pedro Mártir y en el club sureño inició su periplo de preparador de la base. Luego llegó el Estrella FC de Sardina del Sur. Del Juvenil al Regional Preferente de la cadena. Fue fichado por el Área de Captación para el banquillo del División de Honor de la UD para dirigir a Herzog o Johan Guedes. Ahí permaneció tres temporadas y llegó en la pasada a la vela chica en el Grupo Canario de 3ª RFEF.

Fracasó en su intento de ascenso en la 23-24, eliminado por el Unión Sur Yaiza en las eliminatorias, y lo hizo en la 24-25 como campeón. Coincidirá con el CD Tenerife B en la cuarta categoría del fútbol nacional. El filial chicharrero fue el campeón de la 23-24.

Partido: Las Palmas Atlético - Ibarra. Manteo al entrenador. / Andrés Cruz / LPR

Presión del resultadismo

Joaquín Vega, Técnico Superior de Fútbol, hizo prácticas en el Anexo y presenció diez entrenamientos y tres partidos de Las Palmas Atlético. Conoce al Martín más íntimo. «Es metódico, estudioso, equilibrado y ataca desde el orden . Tiene una estructura definida; en defensa tiene rigor y tira de equipos pacientes (...) A diferencia de los entrenadores canarios ha sabido lidiar con la presión del resultadismo barato sin tener que renunciar al proceso, que es lo que marca el futuro. Tiene claro que el proceso coexiste e interactúa con la gestión del vestuario».

Para Vega, entrenador nacional, Martín cuenta con «una visión clara y moderna de los caminos que te llevan al rendimiento tanto a nivel individual como colectivo. Es una persona humilde, asequible y de permanente formación vocacional. Lo disfruta y sabe rodearse de gente abierta. Me ha sorprendido de su equipo Nauzet Alemán, quiere aprender y es una esponja».

Partido: Las Palmas Atlético - Ibarra. Celebración del ascenso. / Andrés Cruz / LPR

Traspaso al primer equipo

Etiqueta al técnico de Las Palmas Atlético de «genio» y no lo descarta para el primer equipo, pero con unas condiciones que no se brindan en la actualidad. «Es un buen comunicador, equilibrado en las formas y en el fondo. No pierde el norte, recurre a maneras didácticas y pausadas".

Sobre el salto de Martín a la UD Las Palmas, lo ve factible. "No lo descarto para el primer equipo pero adaptando una serie de requisitos para el óptimo rendimiento". Lo etiqueta de "acierto para buscar un equilibrio entre la nómina de tinerfeños y grancanarios». Sobre el estilo, avanza que habla diferentes idiomas futbolísticos. «Es capaz de tener varios registros: te puede esperar, presionar, transitar...Atesora la habilidad de responder en diferentes momentos y sabe gestionarlos».

Metódico, sesiones dinámicas y un fútbol explosivo. Trabajo de psicólogo y la perversión de la fama -el caso Bassinga, que pasó de la gloria de la UD a invisible en Miranda de Ebro-. «Es un técnico moderno y emergente, que debe gozar de la confianza de los superiores cuando llegue a dirigir a la UD», finaliza Vega, en relación a un ascenso al primer equipo, sin precedentes. Un escenario utópico. Solo Juan Manuel Rodríguez, ya curtido, lideró el galeón. De Vecindario al Anexo y tres término en el diccionario del antidivo: humildad, raíces y cantera.