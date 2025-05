Los titulares bomba de Juanma de la UD Las Palmas: palo a Januzaj, su ostracismo con Mel y Cillessen antes que Dinko

Juanma Marrero (42 años), 103 duelos con la UD Las Palmas y un ascenso -el de 2006 ante el Linares para huir del abismo de la Segunda B, el primero de los 20 años de Miguel Ángel Ramírez-, mata el gusanillo en Radio Marca. Analista radiofónico que añora la figura de Kirian Rodríguez y no olvida el ostracismo al que le sometió José Mel Pérez en el Rayo Vallecano -jugó seis partidos en la 08-09- .

Cuenta con la titulación de entrenador nacional y director deportivo. Ahora está acabando el Grado de Gestión Deportiva. Leyenda del Fuenlabrada, dejó la UD en 2008 para iniciar su carrera de esquimal del balón: Rayo, Huesca, Oviedo, Numancia y el club madrileño. No pudo pasar más frío. «Solo me faltó Palencia...Mi representante fue un genio», bromea el analista.

Juanma Marrero, en su etapa en el Rayo. / LA PROVINCIA / DLP

Añora a 'Kirian Koraje'

Resta dramatismo a la situación pío pío. «Por presupuesto y por todo, es normal que esté dónde está. Otra realidad es que no ha tenido esa solidez defensiva de antaño, por ejemplo en la primera vuelta de la pasada temporada con Pimienta. En el tramo inicial de Liga, la UD era reconocible y dominó a rivales de entidad desde el balón. Pero ha perdido personalidad. Y detecto ciertas dudas, el Valencia le hizo mucho daño, por dentro sobre todo, con paredes que desnudaron esa fragilidad defensiva». Enciende la kiriandependencia.

«La falta de Kirian es importante. Campaña es parecido, pero no tiene el carisma, el sentimiento del tinerfeño. Cuando está en el campo, la gente le sigue. Insisto, la baja de Kirian, pesa mucho. Tiene ese perfil de líder que no hay».

¿Pero y por qué funcionó la UD de Martínez ante el Atlético? Juanma lo atribuye a la garra de competir ante un rival que te infunde respeto. «Te sientes inferior y das el 200%. Las cosas te salen, corremos más que nunca y de forma acertada. Porque hay que saber correr. Además, el Atlético no fue reconocible, estuvo lejos de su versión pletórica. Si te mete las dos que paró Dinko Horkas...».

Alineacion titular de la UD, en 2006, antes de medirse al Linares, en el Gran Canaria y con Juanma en el margen izquierdo (1º fila superior).. / LA PROVINCIA / DLP

Falta de apetito por la gloria

El lateral zurdo y central no se sube a la guagua de Januzaj. «Si tuviese la varita mágica, pero no le veo en el día a día. Janu ha demostrado que está por debajo de su nivel y ante una oportunidad importante en su carrera, no demuestra que quiera seguir en la élite. No se merece jugar de titular; ya sea por la lesiones o por el ritmo de competición. Circunstancias que no le permiten jugar de inicio».

Sobre la presencia de Herzog de inicio esta noche, tampoco lo ve apropiado. «Tiene personalidad y en una situación tan extrema, su juventud le puede jugar una mala pasada». Sobre el plan de Fábio Silva, lo pondría de inicio. «Si hay un momento para forzar, es ahora y que ofrezca todo lo que tiene. Está 20 minutos o para diez, para lo que tenga. Me vale el ejemplo de Lautaro, que medio cojo fue determinante. Con todo lo que lucha y pelea, contagia al resto. Si le cae una y la mete, defiende con un cuchillo entre los dientes».

Así jugué lesionado...

Juanma reconoce que entrenó y jugó con dolor. «El umbral del dolor es muy alto en un futbolista. Me rompí la rodilla y me infiltraba para entrenar con mucho dolor». Admite que el tema contractual te puede afectar: «No pertenece a la UD y nadie puede discutir su compromiso. El Atlético está interesado mucho él, pero termino contrato (...) La cabeza no la tienes igual, sé lo que digo». Saca la calculadora. «Si le ganas al Rayo, lo más probable es que el Sevilla pierda en Vigo (...) Aunque como dijo Manu Fuster, de nada vale si no ganas».

Se inclina por Cillessen. «Dinko sale muy nervioso, el día del Atlético se resbaló. A mí me pasó de central y luego haces un partidazo. Hace cosas buenas, pero lo veo con dudas. En la portería, Martínez tiene un problema para esta noche. Lo más lógico, es que si Cillessen está bien, juegue».

Comandantes de plátano

Juanma, que comparte tribuna crítica radiofónica con Aythami Artiles, detecta falta de líderes de la tierra en la caseta. «Álex Suárez está solo, al canario le duele más ese escudo. A Benito no le veo el carácter de líder y Juanma Herzog puede ser otro que acepte ese rol, aunque le puede el respeto. Sí detecto que falta un poquito de sentimiento de arraigo».

Y sale el ostracismo con Mel en el Rayo. ¿Por qué? «Estoy por descubrirlo, era el único lateral zurdo y tiró de Llorens todo el año. Estaba listo para empezar y no sé lo que pasó. Pero es que ni entrenaba de lateral zurdo, donde me faltaba uno me ponía. Hablé con Mel y nada. No fui ni convocado. Llorens liaba alguna y yo seguía en la grada. E incluso recurrió a un mediocentro de lateral. Insistí y le pedí explicaciones, me dijo: ‘Se te paga para entrenar’. Demostraba que era mejor que Llorens pero no tenía oportunidades. Jugué de titular en Vigo, lo hago bien y veo una amarilla. Me cambió y el compañero que entró ni calentó. Luego hice carrera de central, creo que se lo debo a Mel. Aquello me ayudó».

Sobre el tongazo del 0-0 en el Gran Canaria -Juanma jugó los 90 minutos con el Rayo ante la UD aquel 13 de junio de 2009-, confiesa que ni se enteró. «Jugaba en mi casa y ante mi familia (...) Casi le hago un penalti a Armiche, imagínese. Pero si había algo, yo no quería saber de nada. Jamás me vendí y no creo en eso. Lo que nos ha hecho en todo el año, no lo harás al final por la cara. Gáname». Del modelo rayito, lo achaca al aroma de Vallecas. «Es como si fuese San Mamés. Tiene esa magia, pillas rápidamente la sensación de hostilidad y agobio. Tiene una atmósfera única». Sin pelos en la lengua. Contundente con la oratoria como expeditivo en el área. Un ascenso con la UD y el brazalete tatuado del Fuenla.