Diego Martínez, técnico de la UD Las Palmas, reitera que no se rinde y pega la espantada

Abrupta resultó la rueda de prensa de Diego Martínez después de que su equipo sumara su segunda derrota consecutiva en casa, primero frente al Valencia y anoche contra el Rayo Vallecano, lo que le acerca un poco más al abismo de la Segunda División. El entrenador de la UD Las Palmas cerraba súbitamente su intervención cuando se le planteaba una pregunta sobre una posible destitución. Después de un «nosotros no nos rendimos», el gallego enfiló la puerta de salida antes de tiempo. Una imagen que rápidamente se convirtió en viral, sobre todo con comentarios afeando su conducta.

Antes, Diego Martínez repetía un mensaje ya habitual: «Entendemos la frustración, que es muy momento muy duro, somos los primeros que teníamos mucha ilusión puesta en este partido y hemos fallado; lo sentimos en el alma, pero lo hemos intentado todo y no nos ha dado».

En su análisis del encuentro ante los vallecanos, el entrenador de la UD Las Palmas: «Sabíamos que el partido iba a ser igualado, como en la primera parte. Tuvimos muchas imprecisiones y nos han pesado. Pero también tenemos ocasiones que nos pudieron meter en el partido. Pero el 0-1 nos hizo mucho daño».

«Siempre asumo la parte que me toca como entrenador; soy el responsable. En la vida ante la dificultad elegimos luchar. Aquí no se rinde nadie; tenemos tres encuentros muy difíciles, pero vamos a intentar conseguirlo. Somos muy conscientes de que la situación es muy compleja, porque hoy –por ayer– no logramos algo que necesitábamos», añadía el gallego, que no consigue dar con la tecla.

Sobre el momento anímico de l vestuario ante una situación clasificatoria delicadísima, contestaba lo siguiente: «Estamos en un momento de estado de confianza bajo. Se ha notado en algunas imprecisiones. Nos ha costado por la entidad del rival. Cuando un equipo está allá abajo todo se pone muy cuesta arriba»

También habló sobre la ausencia de Fábio Silva en el duelo frente al Rayo Vallecano, cuando se confiaba en que el portugués forzara por lo grave de la situación. «Ha hecho todo lo posible por estar, pero ayer –por el jueves– se resintió, notó una molestia que no le permitió estar». Cuestionado sobre si el luso no vestirá de nuevo la amarilla en los tres encuentros que faltan para acabar la presente temporada por esos problemas físicos, apuntaba que «no sé si volverá a jugar».