Increíble pero real: la UD Las Palmas se salva si gana al Sevilla y Lega y los andaluces pierden ante Madrid o Villarreal

La carambola del Roque Nublo. Una ecuación para soñar y resucitar del Cementerio de San Lázaro. La UD Las Palmas está obligada a ganar al Sevilla FC (martes, 20.30 horas, TVC) en el Ramón Sánchez Pizjuán y al CD Leganés en el Gran Canaria (domingo, 18.00 horas). Del apocalipsis ante el Rayo a un contexto de esperanza.

Además, hay que añadir otro escenario que dejaría a los amarillos fuera de la zona roja y con la opción de depender de sí mismo en la última jornada. La formación sevillista debe perder una de las dos últimas fechas ante Madrid, que hoy se juega LaLiga ante el FC Barcelona en Montjuïc, o Villarreal de Yeremy Pino y Ayoze Pérez (25 de mayo, La Cerámica). La UD cierra el curso ante el RCD Espanyol en Cornellá y si se cumplen los anteriores baremos, el cuadro amarillo debe clonar el resultado sevillista para quedar por encima y evitar el abismo.

Los jugadores de la UD festejan el triunfo ante el Atlético, el último de este curso. / ANDRÉS CRUZ

La UD, dos victorias en las 17 contiendas de 2025, cuenta con 32 puntos y ocupa la antepenúltima plaza. El Deportivo Alavés es otro de los implicados y marca la zona de permanencia con 35 -ver cuadro en el margen inferior-. Por su parte, el Leganés es penúltimo con 31 y visita hoy al Athletic en San Mamés. El bloque vitoriano completa su calendario ante el Valencia en Mendizorroza y debe visitar al colista Valladolid, ya descendido.

En la 38ª jornada, llega una contienda que dispara las suspicacias. Los babazorros bajan la persiana ante CA Osasuna (25 de mayo). La Real Sociedad cayó sin ofrecer oposición ante los vitorianos en un duelo que estuvo marcado por las valoraciones de Imanol. «El empate no es mal resultado», dijo en tono diplomático.

Por su parte, el Leganés tiene a Espanyol (esta tarde), Villarreal, el Gran Canaria ante la UD y finaliza ante el descendido Valladolid.

A pesar del pésimo rendimiento en este 2025, con los únicos triunfos ante Getafe (1-3) y Atlético de Madrid (1-0), que la UD cuente con opciones resulta increíble. El Sevilla perdió ayer ante un Celta con diez jugadores en el Abanca Balaídos. Con la llegada de Caparrós van dos puntos de doce. Igualadas ante Leganés y Alavés en Nervión y derrotas de visitante en El Sadar y la de Vigo. No termina de despegar y cunde el nerviosismo.

El martes es la última oportunidad para la UD, obligada a liquidar al Sevilla de Caparrós y exequipo de García Pimienta. Luego habrá que ajusticiar al Leganés en la despedida de la temporada de local. Las lágrimas de Alberto Moleiro y de Álex Suárez, tras caer ante el Rayo Vallecano, parecían presagiar el final de esta historia. Pero resta un hilo de vida y esperanza.

Arengas y sin Fábio Silva

En la previa al pulso ante el Getafe, en el Hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, el presidente de la UD Miguel Ángel Ramírez tiró de arenga y el vídeo se hizo viral. «Nos están matando a nuestra familia; si ganamos, la UD Las Palmas se salva (...) Soy aquí el capitán legionario, ustedes son mis legionarios (...) ¡Que haríamos nosotros si alguien viniese a dañar a nuestra familia! Mataríamos. Nos están matando a nuestra familia, toda la gente que nos quiere está sufriendo demasiado. Nosotros somos los únicos que podemos arreglar esto: ni el entrenador, ni la afición, ni el presidente ni su puta madre».

La citada fórmula motivacional se intentó horas antes de medirse al Valencia en Siete Palmas y no funcionó -en el AC Hotel Iberia, que ya no es el cuartel general del plantel, privilegio que pasa al Hotel Cristina by Tigotan Las Palmas-. Ganar las dos próximas jornadas con el espíritu del Coliseum pero sin Fábio Silva (pichichi con diez tantos). El ariete luso se pierde lo que resta de curso por una recaída en su lesión muscular. Sin el Robin Hood del gol, la UD no ganó en este curso. Resucitar y evitar la cadena perpetua exige un doble éxito. Seis de seis. Las mismas victorias que en las últimas 17 jornadas. Doble ración de gloria en seis para salvar una temporada.