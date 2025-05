Martínez se aferra al 18 % de cuota salvación de la UD Las Palmas: "Llega una oportunidad única y nos aferramos a ella"

Disculpas, a medias por la espantada del viernes más negro de la historia pío pío, y un guiño al 18 % de cuota de probabilidad de salvación de la UD Las Palmas. Un Diego Martínez diplomático y sin acritud, reconoce que se juega la vida en un Nervión en llamas. "¿El 18 %? Desconocía ese dato, pero nos agarramos a las probabilidades, son estimaciones aunque la realidad dice otra cosa. Al margen de los números, lo importante es que el equipo quiera agarrarse a ellas. Tampoco había precendentes de meterle tres goles al Getafe y se logró, así como de ganar al Barcelona en su casa, al final nunca sabes lo que puede pasar".

El 18 % al que se agarar el sentimiento amarillo se fundamenta en el estudio del grupo de análisis de datos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) de los doctores y profesores en Economía Christian González, Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla.

Martínez, en imagen de archivo, abandona la mesa de la sala de prensa de Barranco Seco. / LA PROVINCIA / DLP

Marcar primero en el clima bélico del Ramón Sánchez Pizjuán resulta clave para el pulso de mañana (desde las 20.30 horas y por la TVC). "Si podemos marcar en el primer minuto, mejor. La verdad es que no lo hemos hecho, a pesar de la intención del equipo. No debemos desestabilizarnos. También puede suceder otro escenario, donde debemos estar preparados para la respuesta y ser competitivos".

Espantada ante la pregunta de LA PROVINCIA

Martínez, dos victorias en las 17 jornadas de 2025 y penúltimo, se disculpó de esta manera tras levantarse y abandonar la sala de prensa de forma irrespetuosa tras caer ante el Rayo el pasado viernes. "Pensé que era la última pregunta, me disculpo ante aquellas personas que tuvieran un turno asignado y a las que no pude contestar. Si se sintieron mal, lo siento mucho", valoró antes de atender a los medios esta mañana en la Ciudad Deportiva y luego profundizó. "Siempre trato de ser cordial con todos, pero también soy humano".

Diego Martínez, el pasado viernes, en el pulso ante el Rayo Vallecano. / JOSÉ CARLOS GUERRA

"Estaba enfadado conmigo mismo, con un sentido de frustración muy alto. Era la última pregunta y quería lanzar un mensaje alto y contundente: 'Nosotros no nos rendimos' (...) Las emociones de las personas está ahí y se tratan con naturalidad. Si me he equivocado, me hago cargo".

Para tomar el Pizjuán ante un Sevilla de Caparrós herido de muerte, y que precisa un punto para eludir el descenso, hay que ser más que precisos. "Siempre hemos intentado ir a ganar. Lo más importante, insisto, es que ofrecer en todo momento nuestra mejor versión. Debemos tener precisión y personalidad para trasladarles la presión a ellos. Encajar o no encajar es lo que valida cualquier idea". Ante la tensión que se vive en Sevilla, reclama centrarse en el verde. "Lo más importante es lo que sucede en la batalla del campo".

Control emocional

El estratega vigués, que pasó por el banquillo del Sevilla Atlético y fue segundo de Emery en el primer equipo hispalense, advierte que "la gestión emocional en Sevilla va a ser muy importante, en un ambiente muy exigente a todos los niveles". Resta importancia su relación con la prensa de la Isla. "Entiendo perfectamente la crítica y la acepto. Cuando no se ganan partidos con el del Rayo hay que aceptar la crítica. Creo en la permanencia y en el equipo. El club y los jugadores están alineados y jodidos porque estamos en un momento difícil".

Analizó de esta forma las lágrimas de Suárez y Moleiro: "Los jugadores estaban el otro día emocionados, porque esto les duele".

Ahora o nunca

El técnico de la UD confía en el tres de tres que selle la salvación. Tres últimos partidos, tres victorias. "Evidentemente tenemos una oportunidad única de los sumar tres puntos ante un gran equipo como el Sevilla. Sabemos lo que es jugar en el Pizjuán que es un campo muy complicado. Tal como están las cosas, se me antojan que muchas de nuestras posibilidades de permanencia pasan por ganar allí. Y a eso vamos y el equipo está muy mentalizado (...) En la Liga estamos viendo que hasta el rabo todo es toro. Tenemos que hacer nuestro trabajo, que es alcanzar nuestra mejor versión para ganar los tres puntos y listo".

Adorna su discurso con valores como el "querer y actitud” y deja en el aire la presencia de McKenna. "No lo sé". Busca la primera victoria sin Fábio Silva. "Tenemos que ser precisos y acertar de cara a portería. No podemos perder tantos balones, fruto muchas veces del propio estado de confianza".

Cantera sí, cantera no

Sobre el rol residual de la cantera bajo su dirección -solo Valentín ante el Barça y cinco minutos en sus siete meses-, Martínez se justica en los plazos para perjudicar al canterano. "Los jugadores de cantera pueden debutar o no. Hacemos con ellos un trabajo diario. Desde que llegamos tratamos de competir en Primera. Es tan importante prepararlos para que puedan competir como no precipitar esa decisión en situaciones que pueden ser perjudiciales para su futuro. Pero estamos muy comprometidos en su desarrollo".