El misil de Ángel López a la factoría de la UD Las Palmas: "Tonono lleva más de 20 años y tienen el 'chollito"

La cruenta revisión de Ángel López. Palos a Ramírez, Helguera y Tonono. La ensaladilla más crítica. El exjugador de la UD Las Palmas y técnico del Arucas arremete con dureza sobre el trabajo del director de Formación y Captación Manuel Rodríguez Tonono. "No formamos, solo queremos ganar".

"El fútbol no es tan complejo, es preciso gozar de una buena base, saber qué queremos ser (...) No formamos jugadores, de qué te valen los futbolistas que ganan ligas todos los años. No formamos; los entrenadores de la cantera solo quieren ganar, es lo que quiere el director de la cantera [Tonono]. Pedri no se formó en la UD, Juanma Herzog viene en Juveniles, como Kirian...Formar es como nosotros, llevarlos desde abajo hasta la élite. Solo quieren ganar, estamos obsoletos. Tonono lleva más de 20 años y tienen el chollito; con buenos sueldos. Nadie le tose; lo que hacen es destruir a los equipos. No hay competencia, cada niño bueno se lo quitas, los tienes en la grada en lugar de competir. No competimos", valora el internacional en el Helado Oscuro, un podcast conducido por Doramas Sosa.

Inciden Ángel López que "llegas al primer equipo y se les nota; tácticamente se les nota que no han trabajado". Además, relata que "vas a ver Las Palmas Atlético y no te dice nada". Que estuviesen las dos últimas temporadas es un fracaso".

Lamenta que la UD sea un "equipo ascensor". "Lo que no puede pasar es que la UD sea un equipo ascensor, no sabemos lo que pasa con los fichajes, si hay comisiones por ahí. No vemos un año que digas vaya fichaje. Fábio es bueno pero no es nuestro, le quita el puesto a un chaval de la cantera que puede gozar de minutos y valer de tres a cuatro millones en unos años", resalta sobre la labor de la dirección deportiva, que lidera Luis Helguera. No ve productiva la intromisión del presidente Miguel Ángel Ramírez: "Si le dejas, hace de todo. De portero a director deportivo (...) Hay que saber delegar y mirar las cifras, el que vale y no vale".

También atiza el compadreo y la falta de autocrítica.