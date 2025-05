Un Nervión en llamas: plataforma o la tumba de la UD Las Palmas y Martínez

Ahora sí, llegó la última bala. Puerta grande o enfermería en Nervión. El destino lleva a la UD Las Palmas de Diego Martínez, que trabajó en el Sevilla FC de asistente de Emery para conquistar una Liga Europa, así como técnico de éxito en la base hispalense, a jugarse la temporada en 90 minutos en el particular Vietnam sevillista. Bajo un clima bélico sin precedentes, con los ultras del club andaluz perseguidos por la policía y los de Caparrós señalados, la UD visita el Lourdes de La Giralda.

Puerta de la Ciudad Deportiva del Sevilla, en la noche del pasado sábado, tras la derrota ante el Celta. / EL DESMARQUE

A los amarillos solo les vale la victoria para aferrarse a un milagro llamado permanencia. Hay que triturar a un rival directo, que lleva ocho partidos sin ganar y está sumido en una guerra civil, y luego repetir resultado ante el CD Leganés, también implicado, en el Gran Canaria. Hacer un dos de dos. Seis puntos de seis ante dos pasajeros en el tren del abismo. ¿Se lo creen? Pues hay un 18% de éxito.

Las opciones de salvación de la UD se han ido esfumando con el baile de las últimas jornadas. Antes de sucumbir ante el Valencia (3 de mayo) era de un 44,7% y luego bajó al 25 % en la previa al pulso ante el Rayo Vallecano. El grado de tensión en la capital andaluza ha llegado al punto de que el presidente José María de Nido Carrasco, así como el vicepresidente Pepe Castro y el director deportivo Víctor Orta han recibido amenazas de muerte en sus teléfonos móviles.

Ayer, ganó el Leganés al Celta de Vigo (3-2) y el Alavés sucumbió en San Mamés ante el Athletic (1-0). Con 32 unidades en su casillero, la UD es penúltima y sigue a tres del bloque vitoriano -que marca la salvación-. Ya no hay escapatoria. Hay que lograr el doblete ante Sevilla (38 puntos) y Lega para seguir vivos. Además, es preciso que los de Caparrós pierdan ante el Real Madrid o Villarreal. La legión de Martínez daría un triple salto mortal hacia la salvación la doble victoria. No queda otra, clonar lo acontecido ante Getafe (1-3) y Atlético (1-0) entre el 12 y el 19 de abril. Son las dos únicas alegrías en este 2025 para olvidar.

Es la contienda del pánico infinito entre dos de los peores bloques de estos cinco meses de competición. La UD lleva las dos victorias citadas, así como cuatro empates y once derrotas. Por su parte, el Sevilla acumula tres únicas alegrías, siete empates y siete derrotas. Son 40 goles a favor de los pío pío por los 39 del Sevilla. En relación de las dianas encajadas: 57 para los de Martínez y 49 para los de Caparrós. El veterano estratega no sabe lo que es ganar tras cuatro contiendas: dos empates, dos derrotas. El despido de García Pimienta, ex de Las Palmas, el pasado 13 de abril, no ha ejercido de revulsivo.

Asumir la fatalidad

Desde la zona de mando de la entidad grancanaria, afrontan la contienda de mañana como una reválida mágica. «Si no ganamos, es que ya no merecemos seguir en la categoría», realzan. Cuando gana la UD de Martínez siempre lo hace a pares -doblegó al Valencia y luego al Girona, luego hizo lo propio ante Barça y Valladolid, así como en la última secuencia ante Getafe y Atlético-. Ahora no le queda más remedio. Es ganar, por partida doble, y esperar a depender de sí mismo en la última jornada ante el Espanyol, que tampoco está salvado (contabiliza 39 unidades).

Y de paso, ajustar cuentas con el club de Nervión. El Sevilla sufrió una controvertida derrota ante el Cádiz (0-1) en el Ramón Sánchez Pizjuán en el tramo final de la pasada temporada -15 de mayo-. Los cadistas precisaban los puntos de forma urgente y al final no pudieron evitar el descenso. La UD también hizo los deberes tras empatar en el Nuevo Mirandilla (0-0). Sin embargo, el Sevilla-Cádiz fue investigado por LaLiga tras una denuncia interpuesta por el Rayo.

Peor imposible

La UD encadena tres jornadas sin ganar (tres derrotas) por las ocho del Sevilla. Junto al descendido y colista Valladolid, son los tres peores equipos de la competición. Los de Martínez pierden además a su pichichi Fábio Silva (dejó diez goles) por lesión para estas tres contiendas finales. Las Palmas no ha ganado sin la presencia del Robin Hood del gol, propiedad de los Wolves y que perfila su traspaso.

La afición del Gran Canaria pitó a su equipo ante el Rayo. Contra la Real, el lienzo histórico como la fuga de 20.000 espectadores. Sin una idea de juego definida ni modelo, la UD apela al 18%. Ganar con el modelo de no tener modelo. Sin creer en la cantera -rol testimonial de Valentín, ayer jugó con el Juvenil-, Martínez busca el doble salto mortal. Lo hace en Nervión, una pequeña Colina de la Hamburguesa. Bajo esta lluvia de balas e insultos entre hermanos, es ganar o descender sin honra.