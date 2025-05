Un estratega en las dos orillas: ¿Con quién va Pimienta: con el Sevilla o con su UD Las Palmas?

¿Con quién irá García Pimienta? En la contienda del drama infinito, hay un rostro que ha bebido de las dos aguas. Considerado el mejor entrenador del 'ciclo Miguel Ángel Ramírez' por el propio presidente de la UD Las Palmas, fue destituido el pasado 13 de abril en el Sevilla FC tras ser renovado unos meses antes por el controvertido Del Nido Junior. Suso, uno de los estandartes del club hispalense, fue duro con Pimienta, desvelando un clima de guerra civil en la caseta.

Pimienta es manteado por sus jugadores en mayo de 2024, tras la última jornada ante el Alavés. / LA PROVINCIA / DLP

El puesto de Pimi lo ocupa Caparrós, que lleva cuatro jornadas en la silla eléctrica con un balance de dos empates y dos derrotas. El ciclo del barcelonés en Nervión se quedó en 34 duelos. En el banquillo isleño, computó 105 partidos con un ascenso (2023 por la vía directa y como subcampeón) y una permanencia en la máxima categoría (2024). Veraneó en la Isla y fue cazado mientras se tomaba unas cañas con Luis Helguera en la Playa de Las Burras.

Un telefonazo

En el acto del anuncio de la concesión de la Medalla de Oro de Canarias para la UD, por parte del presidente del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, Ramírez no desechó la vuelta de Pimienta en un futuro.

"Le llamé, es triste que no haya podido seguir en el club haciendo el trabajo que tenía en mente. Es muy complicado valorar a un entrenador del estilo de García Pimienta en apenas unos meses. Su trabajo lleva un tiempo y un margen que, si no tienes la paciencia de mantenerlo, su trayectoria no puede dar los frutos que todos entendemos que podía dar. Hablé con él y le di ánimos. En el fútbol estamos sujetos a este tipo de decisiones. Ahora, vendrá dentro de unas semanas aquí a Las Palmas y seguro que nos juntaremos para comer y seguiremos hablando".

Del Nido Junior, Pimienta y Orta. / LA PROVINCIA / DLP

Un ciclo de tres campañas en la UD y un curso inacabado en un Sevilla de psiquiátrico. El dilema de Pimienta: alentar a la UD, que se juega la vida coun 18% de cuota de salvación, o hacerlo por los de Nervión. Dos proyectos bajo lupa y a punto de estallar. Los pío pío tienen 32 puntos por los 38 de los sevillistas.