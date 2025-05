Los onces: Martínez se carga a Javi Muñoz y a Essugo; turno para Campaña y más Januzaj

Un once sin dos indiscutibles como Javi Muñoz y Dário Essugo -dos mimbres con la maleta más que hecha ya que su futuro está lejos de la Isla- en la contienda definitiva. Diego Martínez precinde de su hombre orquesta y del mediocentro para recuperar a José Campaña, un ex del Sevilla. Además, vuelven Sandro Ramírez. El once de la UD lo forman Dinko Horkas, Viti Rozada, Álex Suárez, Juanma Herzog, Mika Mármol, Stefan Bajcetic, Campaña, Januzaj, Moleiro, Sandro Ramírez y Oli McBurnie.

Ilustres en el banco

Es una propuesta de riesgo con Cillessen y McKenna en el banquillo, junto a los citados Javi Muñoz y Dário Essugo. Por parte del Sevilla de Joaquín Caparrós: Nyland, Carmona, Bade, Kike Salas, Juanlu, Agoumé, Mboyo, Sow, García Pascual, Suso y Lukébakio. Con el triunfo del Girona, la UD está más que nunca necesitada. Desde las 20.30 horas, la contienda del pánico infinito con unos 300 fieles en las gradas de Nervión.