Prohibido llorar en el Pizjuán: la UD Las Palmas bajó en Anoeta y ante el Alavés con baño de lágrimas de Vinny y Vicente

Objetivo: poner una pica en La Maestranza y desprenderse del kleenex. Tomar Nervión y ganar cinco días de vida para evitar el desastre de Anoeta (2001) con el llanto de Vinny Samways y el de Vicente Gómez en 2018 tras sucumbir ante el Alavés en un Gran Canaria vacío en plena apocalipsis Emenike -el excentrocampista amarillo y del Dépor forma ahora parte de la dirección deportiva-. Dos lienzos que fueron el epitafio de los dos descensos de la UD a Segunda en este siglo.

El llanto de Vicente Gómez en el Gran Canaria tras perder ante el Alavés y certificarse el descenso. / LA PROVINCIA / DLP

La UD Las Palmas está obligada a ganar al Sevilla este noche en el Ramón Sánchez Pizjuán (20.30 horas, TVC) para alcanzar los 35 puntos cuando restarían dos jornadas. Y el domingo, de nuevo segunda reválida de fuego ante el CD Leganés (18.00 horas, GOL TV) para ponerse con 38.

La cuota actual de permanencia de los amarillos es del 18 %, que se eleva al 23 % si llega al domingo con victorias ante sevillistas y pepineros -según el estudio del grupo de análisis de datos Christian González, Miguel Ángel Negrín y Jaime Pinilla, doctores en Economía y profesores en la ULPGC-.

Ángel López consuela a Vinny. / LA PROVINCIA / DLP

"Hemos realizado 100.000 simulaciones para analizar la situación de los equipos implicados en la lucha por el descenso, considerando desde la UD Las Palmas hasta el Getafe.Según los resultados obtenidos, la probabilidad de permanencia de la UD Las Palmas es actualmente del 18%.

Dentro del total de simulaciones, el escenario en el que Las Palmas gana sus próximos partidos ante Sevilla y Leganés se produce en 11.179 ocasiones (11,18%). Sin embargo, incluso dándose este escenario favorable, la probabilidad de que Las Palmas logre la permanencia sería solo del 62,37%", valoran los expertos.

Las lágrimas de Moleiro, tras perder ante el Rayo. / LA PROVINCIA / DLP

Además, apostillan que "esto se debe a que aún ganando esos dos encuentros, podría perder el último partido y quedarse con 38 puntos. En ese caso, si el Sevilla logra al menos un punto en sus otros dos partidos (hemos asumido que pierde contra Las Palmas) y el Alavés suma cuatro puntos en los cinco partidos que le restan, la UD descendería igualmente".

'Leyenda, bravura y sentimiento. Sevillistas por siempre', el rótulo de la zona de Tribuna del Sánchez Pizjuán. / LA PROVINCIA / DLP

Tabla de la probabilidad de salvación de la UD:

38 puntos → 23% de permanencia

39 puntos → 58% de permanencia

41 puntos → 97% de permanencia

La expedición amarilla de Diego Martínez se hospeda en el NH Plaza de Armas de la capital andaluza. Tras el paseo y el desayuno, llegó el acto de la cohesión de grupo. Activación, almuerzo y merienda.

Es el partido más importante de la temporada y llega tras escenificar un 2025 para el olvido: 2 victorias en 17 partidos. No ganar a un Sevilla en crisis -0 de ocho y con un Caparrós reclamando el aliento de los Biris- sería la esquela de un curso para olvidar. La nota de morbo en la noche del morbo la ponen José Campaña y Januzaj. El primero, un ex del Sevilla (24 partidos) que militó de 2010 a 2013. Por su parte, el internacional belga es propiedad del club de Nervión y está a préstamo en la UD Las Palmas. No hay cláusula del miedo.