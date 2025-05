Sevilla-UD Las Palmas: la legión del 18% sí cree en el milagro con el 'pío pío' en el infierno

Operación apagón del siglo. Quedarse a oscuras y fundir los plomos de la coherencia en el planeta Biris. Lucas Ramos, de Costa Calma a Nervión, la aventura de un electricista amarillo. Presume del abono de Sur de su hermano a las puertas del infierno, en la zona cero de la lógica. Aferrados a Pinito y a la Macarena para seguir con opciones. "Claro que vamos a ganar", añade sobre el pulso de esta noche (20.30 horas, TVC) en un recinto de alta tensión.

El electricista majorero Lucas Ramos. / LA PROVINCIA / DLP

La última gota de sudor, el último suspiro pasa por besar la novena victoria del curso. De Fuerteventura al más allá, aquí está el Unamuno que se desterró del pesimismo. Con un gasto de 250 euros para la excursión de la fe, lleva desde el fin de semana pasado en Sevilla y cuenta con el respaldo infinito de los béticos. "Me empujan y alientan a que ganemos como sea, un poco más y me invitan a comer. Ven el amarillo y se vienen arriba", relata el seguidor de la luz, que se estrena en el Pizjuán.

Hablemos de coeficientes

Uno de los 400 valientes que esperan lo increíble. Lo nunca visto desde 1980 en Primera. La legión del 18 %, la cuota de salvación que otorga la ciencia. "Yo vendría a animar a la UD hasta con un 0,1 % de opciones de salvación", realza el fanático majorero. "Yo confío siempre, fallamos con el Rayo pero la fe se mantiene firme hasta que no sea un descenso matemático. Que no nos entierren. La UD tiene que aprovechar ese momento de miedo y pánico del Sevilla con sus aficionados. Cuando marque McBurnie y vayamos ganando, ya me encargaré de reventar los plomos", aventura el electricista del viento y la aulaga.

De rebote y por La Feria

Viajar solo a Sevilla para presenciar la contienda de los pañales. Pasó por el Villamarín para ver el Betis-Osasuna como aperitivo. Es solo un testimonio de la noche de lo impredecible. Con la guillotina volando, hay un 18 % de opciones de fe en el corazón de los amarillos. "Ese 18 % para la UD es un millón y nos sobra; a nosotros nos va la marcha y el padecimiento", añade Óscar Galván, que llega desde La Aldea. "Yo venía a La Feria y al final me quedé unos días más, este partido no me lo pierdo por nada del mundo".

Para el abonado de la grada de Tribuna del Gran Canaria, no hay nada como estar muerto. "Nadie da un duro por nosotros y ahí somos peligrosos". Sevilla-UD Las Palmas y solo puede quedar uno.