La ceremonia del cabreo en la UD Las Palmas: luto, pancartas, globos y el 'Ramírez vete ya'

Con la UD Las Palmas descendida matemáticamente, la afición amarilla planea una ceremonia del cabreo para el próximo domingo. La despedida del equipo de Primera División en el Estadio de Gran Canaria estará marcada por la protesta de un sector de los seguidores hacia la gestión deportiva de Miguel Ángel Ramírez, al que tachan como principal culpable de la situación del club en los últimos años: varias temporadas en Segunda División luchando por escalar hacia la máxima categoría, hasta poder ascender y aguantar, como mucho, dos o tres años. Después, vuelta a empezar.

Germán Báez Castellano, creador de contenidos en TV pío-pío y respaldado por 21.700 seguidores en TikTok y 8.000 en Instagram, ha sido el que ha comenzado a difundir entre la afición de la UD Las Palmas esta protesta, que se basa en pedir la dimisión del presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, a través de cánticos y un estadio de luto. Para ello, pide que los aficionados entren al estadio con camisetas negras en el minuto 15 de partido, cantar el 'Ramírez vete ya' cada cinco minutos y llenar el feudo amarillo de pancartas, confeti y globos de color negro.

Profesor de geografía e historia, sociólogo y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid, Germán ha basado sus conocimientos a la hora de promover esta movilización. "Se me ocurrió la idea de que se viera desde el aire a toda la afición vestida de negro para así captar a los medios", explica. En cuanto al color negro, la idea es dar a entender que el proyecto de la UD Las Palmas "mientras esté Miguel Ángel Ramírez está muerto y estamos de luto, ya sea en Primera o en Segunda División", apunta.

Muchos ingresos y pocos fichajes

Para ello, tanto el canal de germán Báez, TV pío pío, como los demás canales de difusión de la UD que han apoyado esta propuesta, se han apoyado en cinco motivos. El primero de ellos, los ingresos que han llegado al club. "La venta de Pedri, de Viera o de Saúl Coco hace ver que se ingresa mucho y no viene nadie. El gran fichaje en los últimos años ha sido Sory Kaba y así no se puede", indica Báez a modo de portavoz de los aficionados que apoyan esta protesta.

Pancarta ‘La directiva nos trata como visitantes, respeto por este escudo y afición’, en la grada Sur (2018). / Quique Curbelo

En segundo lugar, la política de cantera. "Hace mucho tiempo que no sale un gran jugador formado de la cantera. Los métodos no son los más amables con los jugadores y no está funcionando porque la realidad es que nadie consiga que los futbolistas salgan formados de verdad", señala.

El alto coste de las entradas

El tercer punto va relacionado con el precio de las entradas, algo que desde hace varios meses tiene a la afición enfadada. El club ha sido fiel a la política que adoptó en el inicio de la temporada y no ha bajado ni un euro el coste de las mismas. "Cualquier club, cuando se juega el descenso baja los precios para que el estadio se llene. Sin embargo, en la UD Las Palmas no piensan en el calor de la afición, sino en recaudar", apunta Báez.

La comunicación que hay en el club y ponerse en la piel de los que ya no están son los dos últimos puntos de una protesta que parece ir con todas de cara al duelo del domingo ante el Leganés. "Nos vestiremos de negro también por los que no están, todos los que han visto en sus últimos años de vida que el club no estaba a la altura de esos años 70 y desde que esta Ramírez han perdido al ilusión, o los que han dicho abiertamente que mientras él esté al mando, no quieren saber nada del equipo", finaliza.