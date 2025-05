Ramírez abre la puerta a Viera y hace autocrítica: "Soy el único y gran responsable del descenso de la UD Las Palmas"

Miguel Ángel Ramírez Alonso, presidente de la UD Las Palmas hasta el próximo 2030, ha reconocido "errores" en la gestión deportiva y marca el objetivo de la permanencia en Segunda como primer reto. Además, abre la puerta a Jonathan Viera, al que se le sigue pagando la indemnización de contrato. "Viera sabe que es de la casa y siempre que lo hemos necesitados, ha estado ahí a nuestra disposición. Dependerá de él y de lo que necesitemos, pero ahora no estamos en ese minuto". Finaliza con un "valoraremos a Jonathan Viera y más cosas, no solo a él".

Su apuesta por Luis Helguera es contundente: "Lo traje hace 5 años, cuando nos íbamos a Segunda. Luego hubo el parón del Covid y jugamos el playoff ante el Tenerife. Estamos en Primera y hemos descendido pero la continuidad con Luis es segura. Tengo que poner en valor, el conjunto de las cosas y el valor de la plantilla; por el valor de los éxitos que han salido bien. No quiero volver a repetir los errores y las cosas no funcionaron, hay que aprender del pasado. Pero me inclino por la continuidad de la estructura".

Además, dijo de Kirian que hará la pretemporada. "Es nuestro capitán y lo esperamos con los brazos abiertos. Nos dice que estará y eso es importante". En relación al nuevo proyecto, avanza que será "ilusionante" sin dar la relación de los precios de los nuevos abonos: "Les pedimos discupas como máximo mandatario".

Sobre las protestas del domingo, aclara que no estará en el Gran Canaria en el palco ante el CD Leganés. "Por motivos profesionales no estaré en el palco, pero estarán mis consejeros...Puede cantar el 'Ramírez vete ya' y ame lo dirán". Defiende el trabajo de la cantera y no confirma la continuidad de Moleiro y Mika Mármol. Sobre su continuidad, admite que "jamás abandonaré a la UD Las Palmas". "Respetaré las protestas a todos ellos".