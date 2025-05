Si la UD Las Palmas pierde con el Leganés, Diego Martínez estará a la altura de Paco Jémez en 2018

A Diego Martínez solo le falta ponerse el pantalón de camuflaje militar con el que Paco Jémez aterrizó en la Isla a mitad de la temporada 2017-18 para intentar revivir a una UD que daba tumbos después de que Manolo Márquez, Pako Ayestarán y Paquito de manera interina, intentaran enderezar el rumbo de una plantilla que registró los peores números de la historia del club en Primera.

Le falta un pasito a Martínez para igualar la racha negativa que dejó Paco Jémez en los últimos 19 partidos. Una segunda vuelta horrible con tan solo diez puntos en el saco y que a falta de dos jornadas por resolver el campeonato, sin la ambición de permanecer en Primera, los datos aun pueden ser peores si no consigue ganar ninguno de los dos duelos.

La tragedia, en Elche

Ya tan solo con que Las Palmas no gane mañana al Leganés (18.00 horas, TV Canaria) los datos negativos de Paco Jémez se igualarán con el camino recorrido por Diego Martínez desde que comenzó a experimentar el bochorno con la eliminación copera en Elche y terminó alargando una herida que tan solo ha podido suturar con dos triunfos en los 18 partidos ligueros siguientes.

La memoria del aficionado con Martínez va a perdurar con este periplo por el desierto. Y sobre todo por la impotencia de haber dispuesto de tres balas para poder luchar por la permanencia y cayó contra Valencia, Rayo Vallecano y Sevilla en una final directa por la salvación.

De nada va a servir la racha que maravilló desde que cogió las riendas del equipo en octubre con la victoria en Mestalla hasta el 22 de diciembre con el triunfo ante el Espanyol en Siete Palmas. Haber caído al abismo y no cejar en su empeño no le van a ayudar a tener un buen recuerdo de él.

Mal recuerdo

«Me hubiese gustado que me recordasen por haber ayudado al equipo a conseguir la permanencia, y eso no lo hemos conseguido. A partir de ahí, hoy [por ayer] es un día de unas emociones muy negativas y creo que no estamos ni en condiciones emocionalmente de poder analizar las cosas en profundidad», indicó ayer Martínez.

LaLiga: Sevilla - UD Las Palmas /

Una nueva derrota contra el Leganés, en un partido que se espera con un clima hostil desde la grada, igualará la racha de tan solo 2 victorias en 19 partidos que rubricó Paco Jémez mientras la nave se hundía poco a poco y dejó una estampa caótica con el descenso consumado con un 0-4 ante el Alavés.