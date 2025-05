El abuelo Juan cumple su sueño de conocer Canarias con 100 años: “Siempre quise venir, y por fin lo logré”

"Siempre quise venir, y por fin lo logré", decía Juan con una sonrisa que desbordaba gratitud. A sus 100 años, este abuelo valenciano vivió una experiencia tan especial como inolvidable: viajar por primera vez a Canarias, una tierra que había idealizado durante décadas y que, hasta ahora, solo conocía a través de historias de negocios y mapas.

Todo cambió el pasado 9 de mayo, cuando la vida le tenía preparada una sorpresa única. La UD Las Palmas, en colaboración con la Fundación Adopta un Abuelo, hizo posible algo más que un viaje: cumplir un sueño de toda una vida. Y lo hicieron como mejor saben, con cercanía, generosidad y corazón.

El Estadio de Gran Canaria se convirtió en escenario de un momento mágico. El partido entre la UD Las Palmas y el Rayo Vallecano sirvió como telón de fondo, pero el verdadero protagonista no estaba en el césped, sino en las gradas. Juan no solo fue testigo del partido, sino que recibió el cariño de toda una afición.

Manolo López, Paquito Ortiz y hasta la mascota del club se acercaron a saludarlo. Pero el momento más emocionante llegó en el descanso, cuando fue recibido en el palco presidencial por el presidente del club, Miguel Ángel Ramírez, quien le entregó una camiseta personalizada con su nombre. Una prenda que, sin duda, guardará como uno de sus tesoros más valiosos.

Ramírez con Juan / UD Las Palmas

“Cuando era joven, tenía relación comercial con Canarias, pero sin moverme de Valencia”, contó Juan con nostalgia. Por eso, cuando le ofrecieron la posibilidad de viajar a las islas, no dudó ni un segundo. “Claro que quiero ir”, respondió con la ilusión intacta de un niño.

Un homenaje a la vida… y al amor por los mayores

Detrás de este gesto hay mucho más que fútbol. La acción tenía un objetivo claro: visibilizar la soledad que viven muchos mayores en residencias y resaltar el papel fundamental que juega el voluntariado intergeneracional. Y es que, aunque Juan pudo cumplir su sueño, millones de personas mayores en España viven su día a día sin compañía, sin abrazos, sin nadie que les pregunte cómo están.

Ahí entra en juego la Fundación Adopta un Abuelo, una entidad que transforma esas realidades con pequeños grandes gestos. Desde acompañamientos a visitas especiales, su trabajo es un puente entre generaciones. Un puente que, en el caso de Juan, fue directo al corazón.

El viaje de Juan a Canarias no solo cumplió su sueño. Nos dejó a todos una lección: nunca es tarde para empezar algo nuevo / UD Las Palmas

Como explica la propia fundación, su misión es que los mayores “se sientan escuchados, acompañados y queridos”. Algo tan sencillo, y a la vez tan poderoso. Porque nadie debería envejecer en soledad, y mucho menos sin sentir que su vida sigue teniendo valor para los demás.

La participación de la UD Las Palmas en esta acción solidaria demuestra que el fútbol puede ser mucho más que un espectáculo. Puede ser una herramienta para emocionar, para construir comunidad, para cambiar vidas.

Abrir las puertas del estadio a Juan no fue solo un gesto bonito, fue una declaración de intenciones. Porque hay clubes que no olvidan que su verdadero patrimonio no está solo en los trofeos, sino en las personas que forman parte de su historia, incluso cuando acaban de llegar por primera vez.

La soledad, una epidemia silenciosa

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), más de dos millones de personas mayores viven solas en España. Algunas por elección, pero muchas por abandono o falta de redes familiares. Esta realidad, silenciosa y a menudo invisible, tiene consecuencias físicas y emocionales devastadoras.

La Fundación Canaria UD Las Palmas en colaboración con "Adopta un Abuelo" hace posible el sueño de Juan Bautista / UD Las Palmas

Por eso es tan importante que historias como la de Juan no se queden en anécdotas, sino que sirvan para inspirar, movilizar y despertar conciencia. Porque todos, sin importar nuestra edad, necesitamos sentirnos queridos. Necesitamos compartir.