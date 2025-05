Una bronca por capítulos en la UD Las Palmas

Fue una bronca por capítulos. Una protesta tímida que cobró un poco más de sentido cuando la grada Naciente alzó la voz. Ocurrió en el minuto 49 y hasta el 75, cuando decidieron que era el momento de abandonar el Estadio de Gran Canaria hasta la próxima temporada. De resto, los aficionados que llenaron el feudo amarillo para ver a la UD Las Palmas parecían no estar sincronizados en lo que realmente querían. Las gradas se tiñeron de camisetas negras, pero las amarillas no faltaron en una tarde que más que ser de fútbol, parecía de duelo. Y con razones.

Había un llamamiento de algunos sectores para entrar al estadio en el minuto 15, pero no se cumplió. Los fieles dejaron claro que si ayer estaban en el estadio era por ver fútbol y por despedirse de la Primera División, porque la realidad es que nunca se sabe cuándo se va a volver. Pero a pesar de todo, quisieron dejar claro el enfado por una temporada nefasta a la que ahora exigen responsabilidades, cuando ya nada se puede hacer.

De este modo, los primeros pitos llegaron cuando los futbolistas de la UD Las Palmas finalizaron el calentamiento y se dirigían a las casetas, algo que continuó cuando desde megafonía anunciaron las alineaciones. Enfado para todos a excepción de Moleiro, que se llevó el aplauso y la entrega de la afición amarilla por su temporada, en la que ha intentado echarse el equipo a las espaldas en cada uno de los partidos que ha disputado. El gol del Leganés en el minuto 7, también hizo estallar a una grada que esta temporada ha llorado más que reído.

La protesta del silencio

De resto, durante la primera mitad lo que más se escuchó fue a la afición del CD Leganés, entregada en todo momento y arropando a su equipo en cada jugada. Y es que lo del Estadio de Gran Canaria fue más bien una protesta del silencio. Un clima helado cuyo sonido más ensordecedor fue el de los pelotazos del balón y los pitos del árbitro. Los cánticos, sin ser al unísono y con cierto miedo, llegaron en el minuto 25 con el primer 'Ramírez vete ya'.

Llamó la atención la entrada que hubo, con 11.279 aficionados agolpados en un estadio que no se sabía bien si estaba enfadado o no, pero que sí estaba dividido y no sabía bien lo que hacer. Tras los quince minutos de descanso, con los protagonistas de nuevo en el terreno de juego, la grada Naciente se hizo notar. Y también dejaron claro que son el alma del estadio, porque con ellos animando, y exigiendo explicaciones, el ambiente fue otro. Pidieron la dimisión de la directiva y lanzaron una serie de mensajes con pancartas.

Naciente se rinde al escudo de la UD Las Palmas / Andrés Cruz

Empezaron con el sentimiento del pueblo a través de 'Las Palmas nunca caminará sola', pero minutos más tarde enseñaron su segundo recado, este ya a modo de aviso en lo que probablemente sea un pensamiento generalizado: 'El sentir de generaciones convertido en negocio', se pudo leer. Unos cánticos que alternaban el aliento al equipo y el 'Ramírez vete ya' que siguieron buena parte de los aficionados. El último mensaje encriptado llegó con el 'No queremos disculpas, queremos dimisiones', que fue colgado en la grada y permaneció hasta mucho después del partido. Antes de marcharse en el minuto 75, tal y como habían anunciado, entonaron el himno del equipo. Una despedida en toda regla en una tarde más que triste.

Una afición de diez

En un partido en el que las protestas que se anunciaron parecía que iban a ser más notorias de lo que realmente fueron y con la quedada de acudir con camisetas negras al estadio, la obra maestra del club llegó horas antes de que rodara el balón en el césped, cuando en la tienda oficial pusieron a la venta, bien visibles, camisetas negras de manga corta con un pío pío en el centro. ¿Destino o casualidad? No se sabe. Lo que sí quedó claro es que la UD Las Palmas no merece a la afición que tiene. Unas almas que han demostrado que están ahí pase lo que pase. Da igual los kilómetros, la lluvia, ganar, perder o bajar en las peores de las situaciones.