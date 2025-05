La contra del UD Las Palmas-Leganés: más Vieras y menos Matas

Conste en acta que antes de leer estas líneas nadie pone en tela de juicio la profesionalidad de un deportista. Eso que vaya por delante, pero cuando el nivel que exige la Primera División no llega, pasa lo que le ha ocurrido a la UD: al hoyo. Ya ni por el orgullo propio de regalarle a los pocos crédulos que acudieron ayer a Siete Palmas fue capaz este equipo de proponer un mínimo de rigor competitivo. Solo un Moleiro que se despidió de su gente intentó algo distinto ante un Leganés que se llevó la victoria sin hacer mucho y que todavía se puede salvar si Las Palmas le echa un cable ante el Espanyol en la última jornada. Lo que faltaba.

Moleiro, un chico que este verano va a dejar una importante suma de dinero en las arcas del club con su más que previsible venta. La estimación inicial pasa por 10 millones de euros, aunque el mercado y sus condicionantes sabiendo que está en su último año de contrato y con el equipo descendido, el dígito puede ser inferior.

Plus extra

Alberto es el mejor ejemplo de que en las Islas hay valor y que además tiene el plus extra de que aunque no haya nada en juego él va a dejarse la piel por el escudo que luce en el pecho, el que le ha dado la oportunidad de tener un futuro próspero con otra camiseta, aunque a lo mejor no cambie de color la próxima temporada.

Jugador de cantera, de los que se foguean en el Anexo. Como hizo Coco, para salir rumbo a Turín por 8 millones de euros el pasado verano dejando un hueco que la dirección deportiva no supo cubrir.

Ayer, el turno de los debuts en Primera División le tocó a Sergio Viera y Diego Martín. Seguramente no era el día y el entrenador Martínez se quiso marcar un gesto populista dándole la alternativa a dos chicos de la casa cuando no lo había hecho en toda la temporada.

Aun así, su participación sirvió para reflejar que la gente de la casa, no se sabe muy bien por qué, es capaz de sacar un extra de adrenalina cuando la situación es crítica. Ver a Sergio Viera robar dos balones cerca del área rival en el minuto 82 yendo él solo a la presión fue el ejemplo de un compromiso que no se ha podido palpar en las últimas cuatro jornadas, cuando todavía quedaba vida.

Tantas opciones quedaban que hasta la última jornada va a tomar un cariz cínico frente a un Espanyol que no ha sabido tampoco ganar en los últimos seis partidos y le podía haber brindado una última final en Cornellá con haber sumado al menos cuatro puntos más en los últimos doce. Imposible.

En ese contraste de entrega de Sergio Viera y el desparpajo de Diego Martín, aunque solo fueran dos acciones aislas y que tampoco es que suponga que se haya encontrado al próximo Jonathan Viera en el filial, choca con la capacidad que han demostrado jugadores venidos a menos.

Jaime Mata no mete goles

Pasado un año, viene a la memoria un diálogo que mantuvo Miguel Ángel Ramírez con un periodista. «¿Jaime Mata mete goles? Yo no sé. Yo es que de fútbol no sé. Para eso tengo a gente que sabe. ¿Jaime Mata mete goles?, replicó el presidente, que recibió la respuesta de «yo creo que sí». Entonces, el directivo sentenció: «¡Ah! Pues entonces puede estar dentro de los planes».

Pues al final va a resultar que Jaime Mata no ha metido un solo gol en toda la temporada y tampoco es que haya mostrado un nivel correspondiente al de un delantero de Primera División más allá de enzarzarse con todo el que pase por delante de él.

Reverberación de lo que se ha transformado este equipo. De los jugadores creativos a los que ya no pueden dar más de sí. Encima, acompañado de un entrenador que tampoco ha estado a la altura de la necesidad. Más Vieras, y menos Matas. Y con la salida de Moleiro va a hacer falta alguien que agite la varita...