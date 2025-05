¿Ves a Jonathan Viera en una quinta etapa con la UD Las Palmas?

La vida de la UD en los últimosquince años puede empezar a leerse como un ciclo en el que Jonathan Viera se calza la camiseta amarilla, enamora, ilusiona, lidera con la pelota, rige el vestuario, se marcha del club y vuelve a regresar un tiempo después al equipo de su corazón. Una opción que empieza a cobrar peso con Las Palmas en Segunda División y en el que podría suponer su cuarto advenimiento y por tanto su quinta etapa.

«A Jonathan Viera le rescindimos y le hemos ido pagando año a año, como habíamos acordado con él, y todavía queda por pagarle un año más. Jonathan Viera ha venido de su etapa en Arabia creo que fue... o Malasia, y Jonathan Viera es de la casa y siempre está a disposición de la Unión Deportiva Las Palmas. Si nosotros queremos contar con Jonathan Viera, ya te garantizo que Jonathan Viera dará un paso al frente. Pero no estamos en ese minuto todavía. Tenemos que terminar la temporada y evidentemente nuestro director deportivo –Luis Helguera– está trabajando en la confección de la nueva plantilla. Valoraremos no solo la posibilidad de Jonathan Viera, si no de más gente que quiere estar con nosotros. Tomaremos las mejores decisiones que sean para nuestro club». Esa fue la respuesta íntegra que emitió Miguel Ángel Ramírez a la pregunta sobre si volvería a contar con el de la Feria la próxima temporada. Una puerta abierta.

Último servicio

Lo que tendrá que valorar ahora Luis Helguera es si quiere contar con un jugador de 35 años y que después de que dejara el club con su último servicio en La Cerámica con una actitud poco comprometida con sus compañeros al entender que García Pimienta le había engañado con la convocatoria para el partido con el Villarreal.

Un tiro al palo y una victoria por 1-2 fueron las últimas acciones que el eterno 21 dejó en la retina de una afición que se mostró dividida en su día con el capitán y al que García Pimienta le ganó la batalla hasta que un 19 de diciembre dijo adiós y concretó su fichaje con el Almería para la segunda vuelta.

Para poder salir del club, eso sí, tuvo que rescindir su contrato con la UD, que le aseguró el pago de 5 millones brutos por temporada en cada una de las tres temporadas que le restaban por cumplir.

Volvió a la Isla con el Almería y se cobro su venganza a García Pimienta junto a Pepe Mel con una victoria por 0-1

En este transcurso, desde que se fue de Barranco Seco entre lágrimas, Viera ha jugado un total de 21 partidos profesionales. 12 con el Almería, sin conseguir la salvación pero cobrándose la venganza junto a Pepe Mel con un 0-1 ante Pimienta, dejar 3 asistencias y ver una tarjeta roja.

En Emiratos y Malasia

Después emprendió una aventura por Emiratos Árabes Unidos, en el Khor Fakkan SCC, donde dejó dos goles en cinco partidos –tres de liga y dos de Copa–; mientras que su último reto fue en el Johor Darul Ta’zim de Malasia, donde coincidió con Jesé Rodríguez y Roque Mesa, para jugar cuatro noches más y caer eliminado en los octavos de final de la Champions asiática ante el Buriram United.

Ahora, de vuelta en la Isla, jugando pachangas de pádel y siguiendo una estricta puesta a punto para no perder la forma, Jonathan está listo para jugar. ¿Lo hará de nuevo en la UD?