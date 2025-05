Hernán Santana: "Hay que dejar de hacer sangre y pensar en la reconstrucción de la UD Las Palmas"

Con 133 partidos con la UD Las Palmas (fue clae en el ascenso de 2015), el exjugador de la UD de Zárate solo jugó siete duelos en la 17-18 que acabó en descenso. Bajo la apocalipsis, fue dirigido por Manolo Márquez, Pako Ayestarán y Paquito Ortiz. Rescindió y se fue al Sporting de Gijón (enero de 2018). En pleno vuelo de Panamá a Colombia, tras terminar el Curso Superior de Director Deportivo en Fútbol por la RFEF-Universidad Rey Juan Carlos URJC, hace un análisis del verde a los despachos. Las dos vertientes y con un prisma constructivo.

Cursando el UEFA Pro para ser entrenador -ya tiene el B y el C-, en Panamá saludó al traumatólogo Juan Osorio, afamado especialista y un viejo amigo. No se marca un Ángel López, pero sí reclama volver a la esencia del 'modelo UD'. "Hay que apostar por la cantera por convicción, no para salir de una crisis o por falta de recursos".

Estuvo en el Coliseum de Getafe y presenció la victoria (1-3) de los pupilos de Diego Martínez. Eran tiempos de esperanza. ¿Por qué ha bajado la UD?

Cuando desciendes de Primera, dar con las claves, que es lo que nos gustaría a todos, resulta complejo. No es sentarse con un papel y boli. Son muchos factores: entra hacer una buena planificación, conseguir un buen rendimiento de los fichajes, dar con la tecla de un entrenador de la filosofía e identidad de un club...Duele, claro que duele, sobre todo al ver cómo se ha gestado este descenso con ese declive paulatino. Poco a poco.

Los que seguimos al equipo, pues pasaban las semanas y no se veía mejora alguna. Eso que Diego cambia una racha malísima y parecía que todo se logró con su llegada, pero había que trabajar. Seguíamos sin transmitir algo diferente, que no fuese intentar defender bien y materilizar las ocasiones. Así es muy complicado. Y te da pena, porque en la liga los de abajo dieron muchas oportunidades. Pero ya está, hay que pasar página; rearmarnos y crear una nueva UD.

Hernán Santana festeja el ascenso de 2015 de la UD Las Palmas a Primera. / LA PROVINCIA / DLP

¿Establece paralelismos entre el descenso de 2018, que usted vivió como jugador en la primera vuelta hasta que salió al Sporting, y el actual? Lista infinita de fichajes, el club se olvida de la cantera, divorcio con la grada...

Pues sí, entre los dos descensos hay un 85 % de situaciones similares o paralelas. El de 2018 llega tras formar un bloque de mucho jugador canario, que veníamos jugando juntos desde hacía tres o cuatro años. Había un bloque y ese buen feeling. A nosotros nos pasó que llegó mucho cedido [en la 17-18] y se trató de buscar un plantel con más nombre.

Esa tipología de futbolistas implica abandonar tus raíces y se hizo 'supercomplicado'. En enero me marcho al Sporting y se consumó el descenso. Pues sí, ves similitudes. Nada pasa por casualidad en el fútbol de élite. Ahora, desde el aprendizaje y la autocrítica, se trata de armar un plantel con esa mentalidad de la cantera y volver a las raíces. Me parece acertado.

¿Quién es el responsable?

Todos. Es lo más honesto. Asumir la culpa desde lo grupal. Creo que más importante que señalar, trato de aprender de lo que me pasa y de lo que me sale mal. Esto te debe servir para mejorar, no para señalar. Tiene que aprender de este descenso a nivel estructural. Detecto desde fuera esas grietas entre club y afición. Protestas, pancartas, broncas...

En lugar de generar más sangre, debemos intentar reconstruir y sobre todo aprender. Esa debe ser la línea. La UD tiene que volver a lo que sabemos, a lo que ha funcionado. Hay que apostar por el canario. Pero darle un peso importante al jugador local, que es lo que te define. Tu marca diferencial.

Hernán Santana, junto al doctor Juan Osorio. / LA PROVINCIA / DLP

El curso de director deportivo me abrió mucho los ojos. El 70 u 80 % de los ejecutivos del balón se centran en apostar por una estructura de club con una elevada cuota de canterano. Siempre ganas. A modo de traspaso en un futuro, con el fin de enganchar a la grada...Pero debes trazártelo a largo plazo, de aquí a 'X' años. Decir en tantos años quieren un 70 % de jugador de la casa. Que esta filosofía te sirva para crear una estructura para definir una UD generaradora de talento a diez años vista.

Que no llegue tras un proceso traumático de falta de ingresos. Apostar por la cantera exige una metodología. El filial y el primer equipo deben convivir y tratar de acortar plazos generan un ecosistema competitivo. El canterano crece ante la adversidad. Subir al jugador tras un proceso, no de forma arbitraria o por una crisis económica. Como subió Pedri, casi de forma accidental...

Mel subió a una quincena, pero luego carecieron de continuidad y salieron de la UD bajo las tinieblas.

Debe ser una apuesta trabajada, con un poco de armonía.

¿El modelo de la UD debe ser el del ascenso de 2015 -canarios y foráneos de nivel como Araujo- o como el actual del Celta de Giráldez?

La UD ya tiene su modelo. Es el 'modelo UD' y funciona. El jugador canario debe salir por una consecuencia. No se puede tirar del canario cuando la cosa va mal o porque es talentoso. Debemos apostar porque te da un mayor margen de beneficio y por pura convicción. Moleiro dejará beneficios, pero es canterano y ha completado un gran trabajo.

El exjugador de la UD Hernán Santana Trujillo, fotografiado en el Canal de Panamá. / LA PROVINCIA / DLP

Yo creo que el 60 % o un poquito más de tu plantel debe ser de la tierra. Yo pensé que por ser jugador lo sabía todo, pero escuché a directores deportivos en el curso. Te percatas de que no son individualistas, que hay un equipo detrás. Se busca el crecimiento de todas la áreas.

¿Se considera el Helguera del futuro?

No sé si el Helguera del futuro, pero quiero trabajar ligado al fútbol. Ya veré si como entrenador, analista, director deportivo...

¿Qué le parecieron las declaraciones incendiarias de Ángel López?

Fueron sinceras y habló desde su experiencia. No me tocó vivirlo como él ni trabajar desde dentro. Como jugador se te escapan cosas; es su experiencia personal y solo queda respetarla.

¿El nuevo técnico de la UD debe creer en la cantera y destaparse como un continuista de la filosofía de Setién y Pimienta?

Que sepa a qué club viene y conozca de primera mano la filosofía que mejor le va a la UD. Un entrenador que vuelva a la UD que funcionó, que tenga esa convicción y esa labor de unir club y grada. Como ya pasó tras el Cordobazo. La afición está dolida y hay que recuperar esa cercanía, que es clave. El papel de la grada es capital. Los seguidores tienen que engancharse otra vez. Vendrán buenos jugadores y rostros que no vengan a retirarse. Hay que reflexionar y generar ilusión.