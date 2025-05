Nauzet Caraballo, aficionado, enumera las claves de la mala situación de la UD Las Palmas: “No hemos aprendido nada”

La situación de la U.D. Las Palmas es crítica. El equipo vive su peor momento y absolutamente nadie de la directiva parece reflexionar sobre ello. Por ejemplo, el presidente Miguel Ángel Ramírez se limitó a responder a este mismo periódico un “no nos rendimos” previo a un abandono en plena rueda de prensa, tal y como narró el compañero David Rodríguez.

Sin embargo, quienes sí hablan largo y tendido sobre este triste momento son los aficionados, que ven como su club no levanta cabeza. Todos ellos parecen estar de acuerdo con las claves que han llevado al equipo amarillo a una situación que clama al cielo: “no tendrían que haber traído a un entrenador que no tenía experiencia ninguna y los fichajes tampoco fueron buenos”.

Nauzet Caraballo, seguidor del fútbol “desde antes de nacer” según sus propias palabras, se muestra tajante: “el problema viene desde el inicio. La U.D. Las Palmas no puede empezar muy mal y acabar súper bien. Debe tener una continuidad y mantenerse”. Y añade: “aunque el foco lo ponemos ahora en el entrenador y los fichajes, antes que todos ellos quien toma las decisiones es la cúpula”.

“Hemos estado en Primera División y parece que no aprendió nada. No podemos ser un equipo ascensor que va de primera a segunda con ligereza. Este equipo tiene mucha historia, sentimiento, orgullo y herencia. Amamos nuestro escudo y nuestro club por encima de presidentes y jugadores”, dice el aficionado. “Aprende la lección, Ramírez. De ti depende este club y la isla”, comenta en el vídeo que puedes ver al completo al inicio de esta noticia.

Pero no solo Nauzet opina eso, sino que desde Gáldar otro aficionado se suma a sus argumentos: “La directiva lo hace mal. No se puede empezar una temporada haciendo siete fichajes sin tener si quiera entrenador. Trae a mucha gente cedidos, hace que la gente evolucione, se llevan un dineral y nosotros no recibimos nada cuando estamos cediéndole minutos”. Por último, termina diciendo que tiene clara cuál es la solución del mayor de una problemática que genera en el presente mucho dolor de cabeza entre los aficionados de la U.D. Las Palmas: “hay que echar a la directiva y traer a gente nueva”.

Miguel Ángel Ramírez Medina, ¿nuevo entrenador?

El especialista deportivo de La Provincia David Rodríguez informó que en los últimos partidos del equipo se pudo ver a Miguel Ángel Ramírez Medina. El deportista apareció en el Estadio de Gran Canaria y se mostró preocupado y vinculado con los futbolistas en un presente en el que se lo juegan todo.

Las Palmas tiene claro qué es lo que busca en el nuevo míster: que le guste el toque y cuente con gente de casa. Cuestionado sobre si le gustaría dirigir a Las Palmas en un futuro en una entrevista en marzo de 2023 cuando entrenaba al Sporting, su respuesta fue: “No lo tengo claro. Le va a resultar muy difícil a un entrenador canario entrenar a la UD. Creo que para lo bueno, sería fabuloso. Pero en lo malo, no sé hasta qué punto estoy dispuesto que mi gente soporte la presión que conlleva esa responsabilidad”.