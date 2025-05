La noche loca de Vinny por los 'Spurs': "Lo festejé con vino tinto, pero estoy apenado por la UD Las Palmas"

La noche loca de Vinny Samways. Vino tinto y un grito al cielo de Londres. Un 'Champions' agridulce, por la caída al infierno de la otra parte de su corazón. El exjugador de la UD Las Palmas y del Tottenham Hotspur Football Club se muestra exultante por el histórico triunfo de anoche en San Mamés ante el Manchester United (0-1), que permite a los Spurs disputar la próxima edición de la Copa de Europa. Conquistó la FA Cup con el Tottenham: "Lo mejor que me pasó en mi carrera, así como el ascenso con la UD".

En la etiquetada como final del bostezo, Vinny no tiró de cerveza para festejar el cuatro título europeo del club de Londres -en el que militó durante nueve campañas para luego jugar en el Everton, así como los 'Wolves' y el Birmingham City-.

Vinny se marcha de Zidane, en el Bernabéu. / LA PROVINCIA / DLP

"Le dí al vino tinto, que se convirtió en una buena costumbre desde que estuve en Gran Canaria. Un hábito saludable. Estoy tremendamente feliz por el título de la Liga de Europa de Bilbao, hacía mucho que no se ganaba nada. Son 17 años de sufrimiento [ganaron en 2008 la Copa de la Liga] y 41 de espera por un entorchado europeo. Bastante merecido....¿Qué fue un mal partido? Fue la hostia", sonríe este icono del Insular, que alcanzó la gloria con el ascenso con Kresic (2000) y luego dejó las lágrimas del siglo en Anoeta con el descenso -contabilizó 206 partidos de amarillo en seis años-.

Son alza en San Mamés el título de la Europa League. / LA PROVINCIA / DLP

Y del delirio a la depresión, apenado por el descenso de la UD, reclama explicaciones. "¿Cómo se puede bajar con Moleiro? Es un gran jugador, Las Palmas estuvo cerca y me duele muchísimo abanadonar la Primera. Ese club me lo dio todo, a la altura del Tottenham, en el que fui muy feliz. No puedes bajar con la mejor afición del mundo. Siento ese escudo como mío y todavía no me lo explico. Yo creo que tienen que volver a la cantera, en mi época estaban Socorro, Orlando, Víctor, Rubén Castro, Ángel, Jorge, Guayre...Pero es que salen jugadores por todos lados y es lo que quiere el aficionado".

Samways festeja la victoria en el Heliodoro en Primera. / LA PROVINCIA / DLP

Al tanto de la actualidad, lanza un nombre para el casting del banquillo tras el ciclo funesto de Martínez -dos victorias en las 19 contiendas de este 2025- . "La UD precisa de un Mourinho, dígaselo a Miguel Ángel". Ha seguido muy de cerca las evoluciones del escocés McBurnie, así como las de McKenna. "No los conozco personalmente, pero cuando bajas es algo del conjunto. Difícil hacer análisis individuales". El exfutbolista, que hizo carrera con su agencia de representación, reclama a los dirigentes amarillos que se fijen en el modelo del Villarreal CF. "Subieron con nosotros a principios de este siglo y mira cómo les va. También fueron campeón de la UEFA y jugarán la próxima Champions. Pero no tienen una afición como la de la UD Las Palmas, solo de pensar en el Insular y me vuelvo loco", valora el que fuese centrocampista, que se ganó el corazón de la grada por su ímpetu y coraje.