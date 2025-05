Viera explota en 'X' por la falta de compromiso en la UD Las Palmas: "Luego a los Tana, Roque y Simón los matamos; vaya simplones"

Jonathan Viera en estado puro y el Superman de los valores del vestuario. Una encendida defensa del canterano pío pío desde Mykonos (Grecia). El excapitán de la UD Las Palmas atizó con dureza en 'X' a aquellos seguidores que no se fían del potencial y entrega del jugador de la tierra. Con el comentario "luego a los Tana, Roque y Simón los matamos; vaya simplones", el mediapunta de 35 años reflexiona abiertamente sobre la valía del mimbre autóctono y su compromiso en situaciones dramáticas como un descenso.

Jonathan Viera posa con la elástica del Johor de Malasia. / LA PROVINCIA / DLP

Además, lamenta la falta de profesionalidad en el vestuario a las puertas del pulso ante el RCD Espanyol -sábado y desde las 17.30 horas en Cornellá en la 38ª y última jornada-. "Nunca hablo, pero cuando lo hago es siempre con razón. Pero luego a los Tana los matamos...".

Esta crítica llega con el trasfondo de la citación de Fábio Silva con la Selección Sub 21 de Portugal para jugar la Eurocopa de la categoría -está citado para el próximo 3 de junio-. El luso se lesionó ante el Atlético de Madrid y no volvió a jugar en el tramo crucial de la temporada. Tampoco hubo parte médico. Además, Campaña vio la quinta amarilla en el banquillo en el UD-Leganés y no viaja a Barcelona por sanción federativa. Los que acaban contrato son los cedidos Silva, Essugo, Bajcetic, Januzaj, Javi Muñoz, Benito Ramírez o el citado Campaña.

Tras finalizar su periplo en Malasia, el '21' es una de las opciones de Miguel Ángel Ramírez para ganarse el corazón de la grada.