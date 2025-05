Martínez descarta falta de profesionalidad en Campaña y Fábio: "El compromiso en la UD Las Palmas ha sido excelente"

A muerte con Fábio Silva y Campaña. A unas horas de su último partido en el banquillo de la UD en Cornellà, Diego Martínez defiende el compromiso del ariete luso, que ya se recuperó de su lesión, y desde el miércoles inicia la concentración con Portugal Sub 21. Se ha perdido las últimas cinco contiendas por su percance muscular, del que no hubo parte médico. "El compromiso de Fábio Silva ha sido extraordinario y excelente desde el primer día. No solo por el rendimiento deportivo, sino porque ha hecho todo de su parte para poner jugar. Estaba muy dolido por no haberlo conseguido. Bajcetic también figura en la prelista de España para el Europeo y está lesionado". De la amarilla de Campaña, no ve nada raro: "Todos han estado comprometidos".

Diego Martínez. / ÁNGEL MEDINA / EFE

Sobre la falta de profesionalidad, el excapitán de la UD Jonathan Viera publicitó en X que "luego a los Tana, Roque y Simón los matamos; vaya simplones".

Vuelve a Cornellà ante el Espanyol (mañana, 17.30 horas, DAZN), sin rencor, con el desafío de defender la competición y con la misión de besar la tercera victoria del año. "Es el último partido de la temporada y como profesionales queremos ganar por respeto a la competición, rivales y por nosotros mismos”.

24 años en los banquillos

Admite haber fracasado en su aventura por lograr la salvación y aclara que lleva "24 años entrenando entre fracasos y éxitos; luego hay que analizar los matices (...) Aunque te vaya bien, siempre habrá gente que te esté esperando (...) Cuando una persona da su máximo, ve el compromiso que hay a su alrededor, que ha sido extraordinario por parte de todos pues poco más se puede pedir. A veces las cosas suceden como uno quiere y en otras no. Como profesionales tenerlo que aceptarlo", añade. No quiso dar consejos al próximo entrenador que le supla en el cargo: "Vine con una misión, que era intentar sacar el mayor partido de una plantilla que teníamos. Pero a mí no corresponde hablar sobre lo que corresponde la próxima temporada. Soy entrenador y me limito a gestionar la plantilla que tengo".

Diego Martínez. / ÁNGEL MEDINA / EFE

Respeto a todo el mundo. Cuando el equipo tenía números de Champions todos somos más guapos y alto. Y cuando no se consiguió el objetivo por una racha de resultados, todos somos más feo. Y el entrenador es el primero en las derrotas y el último en las victorias”

Legado y radiografía de la crisis

Para Martínez, el gran pecado reside en la falta de contundencia defensiva. "Hemos tenido ocasiones muy claras en los cuatro o cinco últimos partidos, incluso goles que nos han quitado y de ahí salen los tanteos que son importantes a lo largo de la temporada. Es evidente que nuestro talón de Aquiles es que hemos encajado goles con mucha facilidad. Tiene que ver con el aspecto defensivo. Cuando llegamos aquí el equipo no había tenido ni una sola portería a cero. Y nosotros hemos conseguido cuatro. Nos ha faltado algo también en el plano ofensivo".

No mira más allá de Cornellà. "El club comunicará lo que tenga que comunicar. Yo me centro en el siguiente partido. Hasta el último día tenemos que competir al máximo.Durante toda la temporada se hacen análisis, pero me lo quedo para mí. Hay cosas positivas y otras no. El objetivo no se ha cumplido, que es lo que más pena nos da; pero nos hemos dejado el alma. Logramos salir dos veces de una situación muy difícil. Lo conseguimos en un primer momento con un trabajo a falta de seis jornadas. Después del Atlético estábamos fuera del descenso y ahí se nos escapó el objetivo. No hicimos méritos suficientes para quedarnos en Primera".

Cantera sí, cantera no

Sobre si realmente creía en la cantera, recurre a los Sergio Viera y Diego Martín con el descenso consumado, insiste en la fuerza de los "procesos". "Han venido subiendo jugadores de cantera a entrenar durante toda la temporada (...) Hemos tratado de acompañar a los canteranos en el proceso. Pongo en valor la consolidación de Herzog así como los minutos de Valentín ante el Barça".