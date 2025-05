Martínez resta lustre a la gira de la UD Las Palmas por EEUU: "Solo van tres o cuatro jugadores del primer equipo; es un evento distinto"

Un hermético Diego Martínez y una rueda de prensa de despedida como estratega de la UD Las Palmas minúscula tras el (2-0). Ya hablan sus números -2 victorias en los 20 partidos de 2025 y una salvación que quedó a nueve puntos-. Tras la 22ª derrota del curso, la 18ª de Martínez, con tintes de polémica llegó el adiós. Con apenas dos cuestiones, responsabilizó al penalti y luego restó lustre al amistoso en San Antonio de Texas de la próxima semana en una experiencia histórica para la UD y dentro del marco de internacionalización de la marca.

"Hay un penalti que lo desequilibra todo", avisó.

La acción de la polémica del penalti decretado por el contacto de Essugo sobre Alejo Véliz. / LA PROVINCIA / DLP

Sigue dejando en manos del club, de forma incomprensible, su futuro, que está lejos de la Isla tras un descenso fundamentado en la pérdida de 30 puntos en el Gran Canaria. Su vínculo finaliza el 30 de junio y no viajará a Estados Unidos. "El club informará de lo que tenga que informar".

"La gira es con tres o cuatro jugadores del primer equipo y es un evento distinto, no es el momento de hablar esto".

Por el pueblo de Gran Canaria

Enzo Loiodice, titular por segunda jornada consecutiva, detalla que buscaron dar una "buena imagen porque conocemos la situación, para que el pueblo canario estén orgullosos. Hicimos un buen partido, hemos querido dar una buena imagen por la afición. Estoy muy contento por los chavales que han debutado".

Otro día difícil

Para Manu Fuster, se trata de "otro día difícil". "Queríamos un final menos amargo, con una victoria para las vacaciones de verano (...) Durante 65 minutos no se ha notado que uno está descendido y el otro se jugaba toda la vida". Analiza su posición de lateral derecho en el tramo final del pulso: "Acabó de lateral derecho, he querido jugar lo máximo posible. El primero que se tiene que cabrear soy yo, no he podido ayudar más a mi compañero. En el momento de lo que haga falta, allí estaré". Mira al futuro y se centra en "prepararse y mentalizarse en el reto del próximo año".

Aplaude también el rol de Sergio Viera: "Hizo un gran partido en esa salida de balón; en la UD tiene un futuro enorme". Ahora solo desea desconectar y olvidar este final tan desastroso. "Lo que necesitan del equipo y todo el mundo, los que quieren a la UD, todo deben recargar pilas y resetear. También los jugadores. El próximo año será bonito e importante para el club y la Isla".

Benito quiere seguir

En este carrusel de declaraciones a la emisora oficial, Benito Ramírez abre la puerta a renovar y ampliar su ciclo. También aprovechó para pegarlo un palo al colegiado. "Creo que hemos hecho un gran partido, el equipo ha tenido ocasiones y una vez más, pues por lo mismo de siempre se pierde".

"No lo sé, finalizo contrato este verano, nos sentaremos con el presidente y ya veremos. Me gustaría estar toda mi vida aquí, aunque no he tenido el protagonismo que me hubiese gustado. Tenemos que sentarnos y hablar. A nivel personal, mientras tenga fuerzas, aquí seguirá. Hay que luchar siempre".

Lanza un wasap de esperanza. "Si algo tiene este equipo es que siempre lucha hasta el final, entre todos juntos volveremos a Primera".