Modelos que sí funcionan: El 'Eurorayo' se gastó 24,9 millones menos que la UD Las Palmas

La manida excusa del presupuesto y el dinero no valen para justificar la mediocre temporada de la UD Las Palmas -descendida como penúltima con 32 puntos, 61 goles en contra y cuatro victorias de local-. El Eurorayo desnuda el discurso. También el Getafe de Bordalás. Los vallecanos lograron de forma histórica una plaza para jugar la Conference League con un informe contable que supera ligeramente los 50 millones por los 74,9 invertidos por el consejo de administración isleño. Por su parte, el club azulón invirtió 56,8 para lograr la meta de la salvación. En relación al modesto equipo del sur de Madrid, presidido por Ángel Torres, suman 21 temporadas en Primera de las últimas veinte.

No era una cuestión de inversión, era una cuestión de modelo, proyecto y acierto. Hay una diferencia de 24,9 kilos entre dos imágenes: el éxtasis de Vallecas, con invasión de campo incluida, y la desolación de entregar la categoría de forma mísera tras seis derrotas consecutivas en Cornellà. La afición periquita también saltó al césped por una salvación que alcanzaron sobre la bocina. Solo fueron capaces de ganar a los de Martínez -que ya es pasado- en las últimas siete jornadas de Liga. No les hizo falta más. El Sevilla, abrumado por una deuda de 110 millones, solo ganó un partido de los últimos once de LaLiga. Sí, fue contra la UD.

Apagón informativo

En una entidad de escasa voluntad de autocrítica -la frase de moda es el ‘con esto no nos ha dado’-, solo ha comparecido ante los medios el presidente Miguel Ángel Ramírez. «Soy el único y gran responsable», aseveró el pasado 15 de mayo. Del resto, no hay testimonios. No hay noticias de los jugadores ni del director deportivo Luis Helguera. Desde la consumación del desastre en Nervión (13 de mayo), en la única victoria de local del año del club hispalense, no ha comparecido ningún futbolista del primer plantel (el último fue Viti Rozada el 30 de abril). Del arquitecto del proyecto deportivo, solo hay explicaciones a las televisiones con derechos en las previas. La última ocasión que aceptó preguntas de los medios que cubren la UD fue en la presentación de Luis Carrión (9 de julio) y fue para defender la posición del club en el caso Valles. Finalmente, el arquero de La Rinconada, clave en el ascenso (2023) y en la permanencia, (2024) no cedió a la propuesta del Olympique de Marsella (más salario y pago por traspaso la UD que la del Betis, que llegó tarde y sin fundamento).

Los presupuestos no están vinculados a los resultados. Gastar no implica ganar. Y la UD debería saberlo que bajó en la 2017-18 con un presupuesto de 100 millones (el mayor de su historia). En ese citado curso, anunció un beneficio de 20 kilos. Fue arrollado por el apocalipsis Emenike: descenso con 22 puntos, cuatro entrenadores y 17 fichajes. El primer partido ante el Atlético (1-5) citó a 20.384 espectadores; el último ante el Girona, 6.362 en una tarde de protestas.

El Valladolid, cuyo propietario Ronaldo ha vendido su paquete accionarial a un grupo inversor norteamericano por 50 millones, baja como colista (16 puntos) con un presupuesto de 58,6 kilos. El tope salarial se fijó en 47 -ver cuadro del margen derecho-.

El Lega, que contó con opciones hasta la última jornada, se gastó veinte millones menos que los amarillos en su informe contable. Le ganó los dos partidos a la UD -2-1 en Butarque y 0-1 en el Gran Canaria-. También cuenta con menos tope salarial (34,6 por los 39,8 del modelo deportivo amarillo). En ese punto del techo de gasto para el primer plantel, cabe sumar el dato aportado por el presidente Ramírez, el único que ha hablado, de «un exceso en cuatro millones». Lo que deja la cifra total de 43,8 millones. En esta ventana del mercado invernal, mientras el Valencia se reforzó con Sadiq, hizo cinco tantos de oro, la UD optó por el lateral-central Pelmard (205’) y el mediocentro Bajcetic (975’).

La situación del Sevilla (110 millones de deuda) y Espanyol (70) da para otro enfoque. La UD está saneada. Tampoco se logró sacar provecho de ese extremo. El cuadro hispalense tuvo que despedir a Pimi y encomendarse a Caparrós. En 2025, la UD solo ganó dos partidos de 20.

En lo referente a la masa social, la UD gozó de un respaldo total en sus 19 partidos en el Gran Canaria con 437.195 espectadores. Es el décimo club de Primera con más fieles. Producto de la gestión deportiva, la media (23.010) bajó de forma considerable en la última jornada, que sirvió de despedida a Moleiro, ante el Lega (11.279). La afición pío pío ya avisó en el UD-Real (1-3) con una desbandada en Siete Palmas -se marcharon más de 16.000 antes del pitido final-.

El modelo Celta (77,5 de tope salarial) besa la cantera. Apostaron por Giráldez y están en Europa. Con el técnico del Fabril en Vigo, han desfilado Pimienta, Carrión y Martínez. Ahora, se da un giro de 180 grados y se vuelve a creer en el vivero. Es un primer paso. La clave es el modelo. La excusa del presupuesto la desmonta el Rayo.

Posición final y puntos

..8º: Rayo Vallecano 52

13º: Getafe 42

14ª. Espanyol 42

15º. Alavés 42

16º. Girona 41

17º. Sevilla 41

18º. Leganés 40

19º. UD Las Palmas 32

20º. Valladolid 19

Presupuestos 24-25

Girona 113 millones

Espanyol 83

Alavés 77,3

UD Las Palmas 74,9

Valladolid: 58,6

Getafe: 56,8

Leganés: 54

Rayo Vallecano: 50

Topes salariales

Alavés 46,1

Rayo 45,3

Valladolid 47,04

Las Palmas 39,8

Getafe 39,1

Leganés 34,6

Espanyol 7,81

Sevilla 0,6.